Eyüphan Kaya

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu yaptığı gevezeliklerle gündemde kalmaya gayret ediyor.

Çanakkale şehitliğinde CHP üyeleri tarafında yapılan içkili eğlenceyi akıl almaz bir yaklaşımla savundu, yetmedi bir de kurultayda Deniz Baykal’a yaptığı saygısızlıkla gündeme geldi.

Yahu sen ne ayaksın Türkiye senin yaptığın bu gevezelikler yüzünden sana lanet okuyor haberin var mı?

Yok efendim, birileri bir genci ayarlamış da özel olarak vidoya çekip sosyal medyaya servis etmişler.

İnandırıcı değil de diyelim ki öyle olmuş. Sen ne yaptın? O gevezelikten dolayı özür dilemeniz gerekirken yetmiyormuş gibi bir de şarap için “helâl” fetvasını uydurarak bir eğlence aracı yaptım. Haramı helâl etmek Müslüman’ın küfre girmesine neden oluyor, eğer Müslüman isen bir kere daha düşünmen lazım, değilsen ne diye İslami normlar hakkında ileri geri konuşuyorsun!

Hangi toplumda yaşadığını bile unutacak kadar gafil bir grup, CHP’nin yakasına yapışmış İslami değerleri alaya alıyor karalıyorsunuz.

Ya Baykal’a yaptığınız saygısızlığa ne demeli?

Sende vefa diye bir kavram yok mu? Benim Paygamberim; “Küçüklere merhamet, büyüklere hürmet etmeyen bizden değildir” diyor senin rehberin ne diyor? Baykal’ın kulağına fısıldayarak; “Vekiller arkaya oturur” deyince hiç mi yüzün kızarmadı. Aile terbiyen nasıl müsaade etti de o saygısızlığı yaptın?

Yahu senin her tarafın Erdoğdu olsa ne yazar?

Bu ülkenin bir tane Erdoğanı var, o da Külliyede ülkeyi idare ediyor, yetmiyor senin gibi avarelerin de kahrına katlanıyor daha ne olsun.

Sana bir tavsiyem var; önce kendini sorgula, aslını faslını sor; sen kimsin, nesin, atan kimdir, amcan, dayın, teyzen, halan var mı?

Sen bu halini onlara önce arz et, değerlendirmeye tabi tut, tavsiye ediyorlar mı? Hayat, “ben yaptım oldu” demekle yürümüyor.

Bak ben CHP’li değilim ama senin bu tarzın CHP’ye sıkıntı veriyor diye hayıflanıyorum. Çünkü ülkemin iktidarı kadar muhalefeti de beni ilgilendiriyor.

Sevgili okurlarım bence siz de bu konuda sesinizi yükseltin, öyle ki bu tür ucuz şahsiyetler piyasada para etmesin, ne dersiniz?

Bayramınızı kutlar, başarılar dilerim.