Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Türk Sporunun önemli isimlerinden Şenol Güneş’i ilçemizde yaşatmak bizler için gururdur”

Çankaya Belediyesi, ünlü spor adamı Şenol Güneş’in adını, Spor Toto Teşkilatı işbirliği ile yapılan spor temalı parklarından birine veriyor. 26 bin m²’lik alanda 6 bin metrekare futbol sahası ile basketbol sahası ve büyük koşu yolu, fitness ve çocuk oyun alanları bulunan spor parkı, Yaşamkent’te hizmet verecek.

Geçen yıl olduğu gibi 2017 yılına da çok sayıda yeni park projesiyle başlayan Çankaya Belediyesi, Türkiye’nin önemli isimlerini de Çankaya’da yaşatıyor. Aziz Sancar’dan İlhan Cavcav’a, Bülent Ecevit’ten Abdullah Baştürk’e kadar birçok değerin adını ilçedeki parklara veren Belediye, şimdi de Şenol Güneş’in ismini spor temalı parkına veriyor. Spor Toto Teşkilatı işbirliğinde inşa edilen park, Şenol Güneş Spor Tesisi adıyla hizmete açılacak.

YAŞAMKENT’E YAPILIYOR

Bu toprakların yetiştirdiği en büyük spor adamlarından, birçok takımın yanı sıra A Milli Futbol Takımına da teknik direktörlük yapmış olan Şenol Güneş’in adı Çankaya’da yaşayacak. 2002 yılında Japonya ve Güney Kore’de düzenlenen Dünya Kupası’nda Türk Milli Takımı’nı üçüncülüğe taşıyarak bir ilke imza atan Güneş’in adı Yaşamkent Mahallesi’nde yapılan parka verilecek.

DAHA ÇOK SPOR

26 bin metrekarelik alanı ve 14 bin 500 metrekare yeşil dokusuyla bölge halkına hizmet edecek olan park, spor teması ile dikkat çekecek. 63x95 ebatlarında 6 bin metrekare futbol sahası, 182 metrekare basketbol sahası, büyük koşu yolu, soyunma birimleri, fitness alanı ve çocuk oyun alanı parkın önemli özelliklerini oluşturuyor.

HAZİRAN’DA AÇILIYOR

Çalışmaları tüm hızıyla devam eden parkın genel görünümü ortaya çıkmaya başladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in; “Ülkemizde sporun ilerlemesi adına büyük emek vermiş, dünya üçüncülüğü gibi büyük başarılara imza atarak göğsümüzü kabartan Şenol Güneş adını ilçemizde yaşatmak bizler için büyük bir onurdur” diye ifade ettiği Şenol Güneş Spor Tesisi’nin açılışı, Haziran ayında törenle yapılacak.