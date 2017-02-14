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SEVGİLİ VATAN ...

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Ebru Oğuzhan Yeter
 
Bugün sevgililer günü,

Hangi özel gün anlatır seni,
Hangi bir güne sığar senin sevgin,
Hangi sevgili düşünür sensiz bir hayatı, 
Sen, en güzel sevgili, 
Sen uğrunda koşulsuz  ölünecek, 
en güzel yâr...
Sen sevgili Vatan...

Senin özgürlüğün çin tüm mücadele, 
Senin bağrına düştü en güzel sevgililer, 
Sana seslendi en acılı  yürekler,
yüreği en çok yananlar  haykırdı  ''Vatan sağ olsun'' diye
Bugün sevgililer günü, 
bugün sonsuza giden sevgililerin günü,
Ne Vatan'sız sevgili, ne  Vatan'sız özgürlük ne de  Vatan'sız insanlık
İlle de sen...
Sevgili vatan,
 
Cumhuriyet için  verilen mücadelede kazandığımız en güzel sen,
Düşmana  karşı dimdik ayakta duruşumuz sen,
Birlik oluşumuz, Millet oluşumuz sen,
anlı şanlı bayrağımızın dalgalandığı  en güzel toprak sen, 
Gencecik canların uğrunda şehit oldukları sen, 
Sevgili vatan

Sana sevgililer gününde en güzel hediyeyi vermek isterdim.
Seni en milli duygularla donatmak,
Senin her karış toprağına, bağımsızlık tohumları ekmek isterdim.
Sana egemenlik, sana huzur, sana demokrasi yaraşır..
Sevgilerin, aşkların yapaylastığı,
İşbirlikçilerin, durmadan peşkeş çektiği,
çıkar ilişkilerinin çoğaldığı  bu günlerde,  sana;
karşılıksız can vermek isterdim,
sevgili Vatan...
 
 
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