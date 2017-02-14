SEVGİLİ VATAN ...

Bugün sevgililer günü,

Hangi özel gün anlatır seni,

Hangi bir güne sığar senin sevgin,

Hangi sevgili düşünür sensiz bir hayatı,

Sen, en güzel sevgili,

Sen uğrunda koşulsuz ölünecek,

en güzel yâr...

Sen sevgili Vatan...

Senin özgürlüğün çin tüm mücadele,

Senin bağrına düştü en güzel sevgililer,

Sana seslendi en acılı yürekler,

yüreği en çok yananlar haykırdı ''Vatan sağ olsun'' diye

Bugün sevgililer günü,

bugün sonsuza giden sevgililerin günü,

Ne Vatan'sız sevgili, ne Vatan'sız özgürlük ne de Vatan'sız insanlık

İlle de sen...

Sevgili vatan,

Cumhuriyet için verilen mücadelede kazandığımız en güzel sen,

Düşmana karşı dimdik ayakta duruşumuz sen,

Birlik oluşumuz, Millet oluşumuz sen,

anlı şanlı bayrağımızın dalgalandığı en güzel toprak sen,

Gencecik canların uğrunda şehit oldukları sen,

Sevgili vatan



Sana sevgililer gününde en güzel hediyeyi vermek isterdim.

Seni en milli duygularla donatmak,

Senin her karış toprağına, bağımsızlık tohumları ekmek isterdim.

Sana egemenlik, sana huzur, sana demokrasi yaraşır..

Sevgilerin, aşkların yapaylastığı,

İşbirlikçilerin, durmadan peşkeş çektiği,

çıkar ilişkilerinin çoğaldığı bu günlerde, sana;

karşılıksız can vermek isterdim,