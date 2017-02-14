SEVMEK VE SEVİLMEK NE GÜZELDİR…

Birsen Yener Aydın

Ben bu güzel sabaha sevgiyle uyandım. Önce eşimi sonra oğlumu uyandırdım. Sabah rutinlerimi tamamladıktan sonra kendime işyerinde kolayca yiyebileceğim bir kahvaltı hazırladım. Yulaf, chia, keten tohumu, 2 tane kayısı, 4 tane dondurulmuş ahududuyu koydum ve üzerine çok sevdiğim iri hindistan cevizi parçalarını serpiştirdim. Evden çıkarken eşime ve oğluma onları sevdiğimi söyledim ve yola koyuldum. Kar yağmış birazcık ve arabaların üzeri bembeyazdı. Çiçekçiler yolların kenarında, rengarenk karanfiller, güller.. benim için harika bir görüntü bu.. İşyerine geldim ve youtubedan açtığım “I LOVE JAZZ VOCALS” ile başladım. Bir yandan maillerimi kontrol ederken, kendime teşekkür ede ede mükemmel kahvaltımı yaptım. Gerçekten lezzetliydi. Evet, kendimi seviyorum. Kendime değer veriyorum. Bence insan kendini sevmeli.

Kendini sevmek ne demek?

İnsanın kendini sevebilmesi için vicdanının rahat olması, kanının pırıl pırıl akması, kalbini karartmaması, yastığa başını rahat koyması gerekir. Kendinle barışık insanlara bir bakın, pek fazla kim ne yapmış ne etmiş ilgilenmezler. Onlar evrendeki en güzel şeyleri bulur onlarla mutlu olurlar. İşte bize verilen bedeni ve ruhu böyle beslerler. İşte bu kendini sevmektir.

Evet, 14 Şubat 2017 Sevgililer günü, bazıları için sıradan, bazıları için beklenen gün geldi :)

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine'sDay) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. (wikipedia)

Seneler önce Sevgili Valentini iyi ki böyle güzel bir günün geleneğini başlatmış diyorum. Özel günlerin kapitalizm için uydurulan yalanlar olduğunu kimi zaman düşünürüm. Fakat yaşamın yoğunluğu ile bir bakıyoruz ki çoğu şeyi kaçırmışız. Sürekli bizi makineleştiren hayatın esiri olmuşuz. Özel günlerde tabi ki hediyeleşmek çok güzeldir. İnsanı değerli hissettirir. Kimi zaman ağızlardan dökülen samimi sözcükler ya da ansızın gelen bir mesaj da dünyaları verir sizlere.

Sevmek ve sevilmek ne güzeldir oysaki. Bu duygudan mahrum kalmış, bu duyguların değerini bilmemiş, yüreğinde sevgi kırıntısı barındırmayan insanlardan uzak durun. Vaktinizi enerjinizi onlara heba etmeyin. Sevgiden mahrum olanlar yüreğine kilit vuranlardır. Siz sadece sevin, ne olursa olsun sevin. Bu bir insan, ağaç ya da bir kedi olabilir. Bu arada sizin yüce sevginizi görmezden gelenlere eyvallah bile etmeyin.

Sevin ama sevdiklerinize onları sevdiğinizi söyleyin. Bu bir erdemdir, mutluluktur, enerjidir.

Bu enerjiyi tüm dünyaya yayın, kainata yayın… Geri dönüşlerine siz bile şaşıracaksınız..

Bu özel günde;

Beni dünyaya getiren iyilik meleğim annemin ve büyük aşkım babamın, hayat arkadaşım eşimin, bana en güzel duyguları tattıran, her gün beni şaşırtan tatlış akıllı bıdık oğlumun, diğer yarım canım kardeşimin, kardeşimin kıymetlisi Edamın,bana değer verdiğini en güzel şekilde gösteren eşimin ailesinin, rahmetli babaannemin ve rahmetli dedemin, anneannemin, dedemin, halamın, amcamın, yengemin, eniştemin, teyzemin, can yoldaşlarım kuzenlerimin,

Dostlarımın, candan ötelerimin, kimileri uzaklarda olsa da en yakınlarımda olanların,

Beni ben eden, eğitim hayatımın ilk yıllarından şimdiye kadar bana emek veren ve vermeye devam eden tüm hocalarımın,

Emeğe saygı duyanların, hak yemeyenlerin, olaylara karşı tepkisiz kalmayanların, fikri hür, vicdanı hür olanların, yüzünden tebessüm eksik olmayan, dil, din, ırk ayrımı yapmadan seni sadece insan olduğun için sevebilen tüm insanların, kıymet bilenlerin…

Ve daha kaleme alamadığım nice kıymetlilerimin “Sevgililer Günü” kutlu olsun…

Sizleri çok seviyorum.

Sevgiyle Kalın..