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Şiddet Mağduru Kadınların Sosyo-Ekonomik Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi

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Şiddet Mağduru Kadınların Sosyo-Ekonomik Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi
Şiddet mağduru kadınların yeniden hayata tutunması için işbirliği yaparak kadınlara yeni bir hayatın kapılarını aralayan Yenimahalle Belediyesi ve Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) bu kez de sivil toplum kuruluşları için omuz omuza verecek.

OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kurt, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret ederek hem Şiddet Mağduru Kadınların Sosyo-Ekonomik Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi” projesindeki son gelişmeleri hem de STK’ların kamuyla olan ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan Avrupa Birliği projesinin detaylarını paylaştı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kurt ve beraberindekileri makamında misafir etti. Topluma faydalı olacak projelerin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Yaşar, istihdama katkı sunmanın önemine değindi. Eğitim sistemini eleştiren Yaşar, “Eğitim sistemindeki çarpıklıklar yüzünden gençlerimizin geleceği kararıyor. Bugün karşılığı olmayan mesleklerde okuyan binlerce gencimiz var” dedi.

YENİMEK’ler okul gibi

Yenimahalle Belediyesi olarak istihdam yaratan projelere omuz verme çabasında olduklarını kaydeden Yaşar, “Sizinle kaynakçılık, plastik enjeksiyon ve lojistik alanlarında 50 kadını meslek sahibi yaptık. Başka dernekler ve kurumlarla işbirliği yaparak çok sayıda insana istihdam yaratmaya devam ediyoruz. Yakın zamanda Giyim Sanayicileri Derneği ile bir protokol yaptık. Eylül’de çalışmaya başlayacak YENİMEK Tasarım ve Üretim Atölyesi, iş garantili eğitim verecek. Yine Anadolu OSB ile de istihdam konusunda işbirliği yapıyoruz. Ayrıca YENİMEK’lerimiz birer okul gibi. 15 noktadaki kurs merkezlerimizde çok sayıda kişiyi meslek sahibi yapıyoruz. Bu yıl kursiyer hedefimiz 20 bin kişi” dedi.

“Kadınların gözü arkada kalmayacak”

Ostim’de çalışan kadınlar için bölgeye bir gündüz bakım evi de kazandıracaklarının müjdesini veren Yaşar, “Kadınların gözü arkada kalmayacak. Sabah gündüz bakım evine çocuklarını bırakıp, akşam alacaklar” ifadelerini kullandı.

Yenimahalle Belediyesi’nin STK’lara çok önem verdiğini de kaydeden Yaşar, STK’lar konusundaki yeni projeye de destek vermekten mutlu olacağını sözlerine ekledi.

STK’lar ve kamu kuruluşları buluşacak

OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kurt ise desteklerinden dolayı Başkan Yaşar’a teşekkür ederek “Şiddet Mağduru Kadınların Sosyo-Ekonomik Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi projesi sizin şemsiyeniz altında çok güzel bir proje oldu. Amacına uygun bir proje olsun diye çok emek verdik. Şu an kadınlarımızı işe yerleştirme aşamasındayız. Sizin bölgemize kazandıracağınız gündüz bakım evi de Ostim’de çok önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Kadınların istihdamını artıracak. Şimdi de STK’lar konusunda sizinle işbirliği yapmaktan çok memnunuz. 7 Eylül’de Ostim’de STK’ları kamu kuruluşlarıyla bir araya getireceğiz” dedi.

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