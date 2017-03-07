SİDER şeddeli EVET dedi

Eyüphan Kaya

Hani Üstat Bediüzzaman’ın bir ifadesi var “Bazı olaylar bizatihi bazıları da netice itibariyle hayırlıdır” şeklinde ifade edilir. Bu SİDER’in hikayesi de bir az böyle galiba.

Sur esnafı sıkıntıya düşünce bir araya gelip asıl adı Sur Toptancılar ve İmalatçılar Derneği olup kısa adı SİDER olan bir dernek kurdular.

Birçok alanda varlıklarını hissetmelerine rağmen asıl farkındalık oluşturdukları en önemli çalışmaları şehir dışında modern bir “Sur Çarşısı” için verdikleri mücadele ve elde ettikleri başarıdır.

Kendi ifadelerine göre, bu projenin piri, manevi mimarı yerelde il valimiz Hüseyin AKSOY olup Ankara’da projeyi sahiplenerek ilgili Bakanlık ve kurumlar nezdinde tanıtımını yapan da Diyarbakır eski vekillerinde Bakan Cevdet YILMAZ olmuştur.

Projenin tanıtım programına katıldım, Allah nazardan saklasın proje aşamasında bile göz kamaştıran bir proje, hayali bile insanı mutlu ediyor. Üç katlı, 442 işyerine ev sahipliği yapan bu çarşı sosyal ve manevi yapılarla Sur’un ruhunu yaşatacak bir proje niteliğini taşıyor.

Kendilerinin ifadesiyle PKK, Paralel ve Pis işlerden; 3P’den uzak bu güzide iş adamları inşallah şehrimizin kalkınmasına katkı yapacak, şehrimizin önünü açacaklardır.

Bu projeni tanıtımından sonra Sur içinin eski ve yeni hali karşılaştıran bir slayt ile duygusal bir ruh hali bize yaşatıldıktan sonra SİDER başkanı Şükran YILMAZ hanım efendi sürpriz bir açıklama yaptı.

Sayın bakanım, sayın valim saygıdeğer basın mensupları; dikkatinizi çekmiştir, uzun zamandır basına yönelik bir açıklamam olmadı. Resimiz “sivil toplumun sahaya çıkma zamanıdır” der demez, ben yönetimimle birlikte üyelerimizle önemli istişarelerde bulunduk.

An itibariyle 560 üyemizle birlikte ailelerinin de fikrinden faydalanarak esaslı bir evet kararına vardık.

Bu sağduyulu kararlarından dolayı SİDER ailesine teşekkür etmeyi borç biliyorum.

Onlar adına diyorum ki SİDER olarak biz “evet” diyoruz. Ayrıca evet demekle yetinmeyeceğiz, sahaya inerek bu halk oylamasında evet demenin önemini her fırsatta dost ahbap ve Diyarbakırlı vatandaşlarımıza anlatacağız.

SİDER olarak bu halk oylamasının evet ile sonuçlanmasının önemini biliyoruz. dedi

İşte böyle annelerin eli öpülür, birileri gibi 8 Mart sözüm ona dünya kadınlar gününün kutlayarak kadınlarımızı aldatmakla kadın hakları aranmaz bence.

Ben bir düşüce insanı olarak SİDER’in bu projesini takdir ederken, bu şekilde bir istişareyle şeddeli evet kararını da tebrik ediyorum.

Darısı diğer Sivil Toplum Örgütlerinin başına diyorum. Zaman düzeysiz politika yapma zamanı değildir.

Bu halk oylaması hayatımızı çok çok yakından ilgilendiriyor eğer evet dersen hem vesayetten, hem iki başlılıktan kurtulacağımız gibi siyasi ve ekonomik istikrara da kapı aralamış oluruz.

İnşallah bu anayasa paketi kabul edilir ve vatandaş olarak hayat kalitemiz artar.

Selam ve selametle kalın.