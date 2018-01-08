Kadına ve çocuğa verdiği önemi her fırsatta hayata geçirdiği projelerle gösteren Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ortaklığı ile gösteriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde düzenlenen “ Sığınmacı Kadın ve Çocuklara Destek Projesi " tanıtım toplantısına, UNHCR Türkiye Yardımcı Temsilcisi Jean-Marie Garelli ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yunus Aluç da katıldı.

EĞİTİM VE PSİKO-SOSYAL DESTEĞİ DE İÇEREN UYUM PROJESİ

Savaş, çatışma ve baskı nedeniyle bugün 65 milyon kişinin evini terk etmek zorunda kaldığına dikkati çeken UNHCR Türkiye Yardımcı Temsilcisi Garelli, 65 milyon kişinin 21 milyonunun mülteci olduğunu bunun yarısını da kadın ve çocukların oluşturduğunu söyledi. Garelli, mülteci kadın ve çocuklara yönelik projenin ayrıntılarını şu sözlerle anlattı:

"UNHCR ve Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak proje kapsamında mülteci topluluğuyla ev sahibi topluluk arasındaki uyumu artıracağız. Özelikle Ankara'da sokakta çalışmak zorunda bırakılan çocukları tek tek belirleyerek, yerel yönetim ve ilgili kuruluşlar aracılığıyla ihtiyaç duydukları destek mekanizmalarına yönlendireceğiz. Türk Dili eğitimleri, Milli Eğitim sistemine kaydedilmeleri, psiko-sosyal destek ve boş vakitlerinde ev sahibi toplumun çocuklarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri etkinliklere katılımlarını sağlayacağız".

"TÜRK HÜKÜMETİ VE TÜRK MİLLETİ TAKDİR EDİLMELİ"

Türkiye’nin dünyanın en büyük mülteci nüfusuna sahip ülke olduğunu hatırlatan Garelli, “Türk Hükümetinin ve Türk Milletinin gösterdiği destekler takdire şayan. Mültecilere eğitim, sağlık hizmetleri ve iş gücü piyasasına erişim gibi birçok hizmetten yararlanma fırsatı sunuluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi de bizim için çok kilit bir ortak. 2018 yılında koruma ve geçim kaynakları konusunda işbirliğimizin çok daha kapsamlı bir şekilde ilerlemesini umuyoruz” dedi.

164 FARKLI PROJE

Büyükşehir Belediyesi’nin önemli sosyal projelere imza attığını vurgulayan Genel Sekreter Yardımcısı Yunus Aluç ise, "Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlamında 164 farklı projeyi yürütüyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimiz mülteci sorununa kayıtsız kalmadı ve ülkemizin imkanları ölçüsünde bu insanlara kol kanat gerdi. Bugüne kadar da 130 milyar değerinde hizmet sağlandı” değerlendirmesinde bulundu.

"MAĞDUR KİM İSE MAĞDURUN YANINDA, ZALİM KİM İSE ZALİMİN KARŞISINDAYIZ"

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi konusunda Türkiye’nin gerekli tüm mevzuatı yerine getirdiğini belirten Aluç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mağdur kim ise mağdurun yanında, zalim kim ise zalimin karşısında olmak inancımızın gereğidir. Kadının eğitimi ailenin eğitimi demektir, aile eğitimi de toplumun eğitilmesi anlamına gelir ki bu da toplumun mutluluğuna vesiledir. Projenin amacı da bu zaten".

PİLOT İLÇE ALTINDAĞ OLACAK

Proje tanıtım töreninde Türkiye'deki sığınmacıları konu alan "Duvar" adlı kısa film gösterilirken, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire BaşkanI İhsan Yılmaz da projenin nasıl ve nerede uygulanacağına ilişkin ayrıntılı şu bilgileri verdi:

“Projeyi ilk etapta Altındağ ilçesinde uygulayacağız. 2018 yılı sonuna kadar sürecek 1 yıllık bir proje. İhtiyaç sahibi 200 mülteci çocuğun ve 100 kadının yaşam şartlarını iyileştireceğiz. Devlet eğitim sistemine dahil olmalarını sağlayıp, kadın mülteci istihdamını artıracak çalışmalar yapacağız”.

Proje kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokakta Yaşayan Çocuklar Merkezi, UNHCR desteğiyle kurulacak Ankara Mesleki Eğitim Merkezi ve ilgili devlet kurumları ortak bir çalışma yürütecek.