Necati Yılmaz

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) sahalarında kaç maden ocağı nın kiralama yöntemiyle çalıştırılmakta “Ülkemizde toplam maden ocağı sayısı nedir? Ne kadarı faaldir?”

“SİGORTALI ÇALIŞAN MADEN İŞÇİLERİNİN SAYISI NEDİR?”

Maden ocakları ndaki iş cinayetlerine dikkat çekerek, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi ’nin (İSİG) verilerine göre; 2017 yılının ilk 11 ayında 84 maden işçisinin yaşamını yitirdi. Maden işkolunda çalışan sigortalı maden işçisi sayısı nedir? Kayıt dışı çalışan maden işçilerinin sayısı hakkında elde edilmiş bir veri var mıdır? Kayıt dışılığın toplama oranı nedir?

SENDİKALI KAÇ MADEN İŞÇİSİ VAR?

Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiğim soru önergesinde maden işkolundaki taşeronlaşma, sendikasızlaşma ve güvencesiz çalışma koşullarının maden işçileri nin hayatını her geçen gün tehdit etmekte. Sigortalı çalışan maden işçileri arasında sendikalı olan kaç kişi vardır? Sendikasız çalışanların oranı nedir?

Maden işçilerinin günlük çalışma saatlerinin yasal süreyi aşma durumu var mıdır? Bu süreler Avrupa standartlarına uygun mudur?

“İŞ CİNAYETİ SEBEBİYLE KAPATILMIŞ MADEN OCAĞI SAYISI KAÇTIR?”

Soma faciasının ardından bugüne kadar kaç maden ocağının mühürlendi. “İş cinayeti nedeniyle kapatılmış ve şu an faal olmayan maden ocağı sayısı kaçtır?

Son 15 yılda ülkemizde yıllara göre açılan maden ocaklarının sayısı ve ocaklardaki üretim miktarı nedir? Son 15 yılda madencilik sektöründe denetimleri gerçekleştiren denetim elemanı sayısı kaçtır? Bunların yıllara göre dağılımı nedir?

-Ülkemizde madencilikte işletme teknikleri, iş güvenliği önlemleri ve denetimde Avrupa standartlarını karşılama oranı nedir?

-Özelleştirmesi planlanan maden sahaları var mıdır? Varsa bunlar hangileridir?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre; 2017 yılının ilk 11 ayında 84 maden işçisi yaşamını yitirmiştir. Ülkemizde her ay maden kazalarında onlarca maden işçimiz hayatını kaybetmektedir. Maden işkolundaki taşeronlaşma, sendikasızlaşma, güvencesiz çalışma koşulları maden işçilerinin hayatını her geçen gün tehdit etmektedir. Madenlerdeki özelleştirmeler, kiralama yöntemi ve denetimsizlik işçilerin sigortasız ve iş güvencesiz çalıştırılmasına neden olmaktadır. Bu çerçevede;