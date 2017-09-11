  • BIST 109.585
  • Altın 146,025
  • Dolar 3,4014
  • Euro 4,0792
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 35 °C

SİHA

» »
Murat İnanç

Hakkâri kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kanireş Çeşmesi'nde "Bölgedeki teröristlerle toplantı halindeki işbirlikçileri" SİHA’nın (silahlı insansız hava aracı) vatan savunması ve vatandaşlarımızın güvenliği için vurduğu teröristlerle ilgili birileri yaygara koparıyor.

Savunmasız işçiler ve öğretmenler şehit edilirken sessiz kalıp susanlar, söz konusu teröristler ve işbirliği halindeki insanlar olunca biranda savunmaya geçiyorlar.

Peki ya 15 Temmuz’da siviller vurulurken neredeydiniz? İfade özgürlüğü diyerek terörist cenazelerinde boy gösterdiniz. Terör örgütü tarafından vurulan şehitlerimizin cenazesine katıldınız mı?  Gazi olan güvenlik güçleri ve sivilleri bir gün olsun ziyaret ettiniz mi?  Etmezsiniz.. Milli mücadele ruhundan nasibini almamış, yaşadığımız toprakların her karışında dökülmüş kanları yok sayan hainler ve piyonlar, ikiyüzlülüğün bu kadarına da yeter artık.

Teröristleri övmekten, savunmaktan, yaygara koparmaktan vazgeçin. Siz ve sizin gibiler ancak sinek vızıltısı olursunuz bu toplumun kulağında! Ekmek parası kazanırken teröristler tarafından şehit edilen güvenlik güçlerimizden, işçilerden ve öğretmenlerden kesilen vergilerle aldığınız maaşlar, sizlere de asla helal olmayacak!

Bu yazı toplam 50 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim