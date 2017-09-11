Murat İnanç

Hakkâri kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kanireş Çeşmesi'nde "Bölgedeki teröristlerle toplantı halindeki işbirlikçileri" SİHA’nın ( silahlı insansız hava aracı ) vatan savunması ve vatandaşlarımızın güvenliği için vurduğu teröristlerle ilgili birileri yaygara koparıyor.

Savunmasız işçiler ve öğretmenler şehit edilirken sessiz kalıp susanlar, söz konusu teröristler ve işbirliği halindeki insanlar olunca biranda savunmaya geçiyorlar.

Peki ya 15 Temmuz’da siviller vurulurken neredeydiniz? İfade özgürlüğü diyerek terörist cenazelerinde boy gösterdiniz. Terör örgütü tarafından vurulan şehitlerimizin cenazesine katıldınız mı? Gazi olan güvenlik güçleri ve sivilleri bir gün olsun ziyaret ettiniz mi? Etmezsiniz.. Milli mücadele ruhundan nasibini almamış, yaşadığımız toprakların her karışında dökülmüş kanları yok sayan hainler ve piyonlar, ikiyüzlülüğün bu kadarına da yeter artık.

Teröristleri övmekten, savunmaktan, yaygara koparmaktan vazgeçin. Siz ve sizin gibiler ancak sinek vızıltısı olursunuz bu toplumun kulağında! Ekmek parası kazanırken teröristler tarafından şehit edilen güvenlik güçlerimizden, işçilerden ve öğretmenlerden kesilen vergilerle aldığınız maaşlar, sizlere de asla helal olmayacak!