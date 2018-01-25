  • BIST 119.719
  • Altın 163,928
  • Dolar 3,7462
  • Euro 4,6514
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 5 °C

“Sihirli Dünya” Çocuk Müzikali, küçük sanatseverlere keyifli anlar yaşatacak

»
“Sihirli Dünya” Çocuk Müzikali, küçük sanatseverlere keyifli anlar yaşatacak
28 Ocak Pazar saat 13.00’de Leyla Gencer Sahnesi’nde sahnelenecek olan, Haldun Özörten metniyle, Nejat Şengün rejisiyle, müzik düzenlemesi Ahmet Kahyaoğlu’na ait “Sihirli Dünya” Çocuk Müzikali, küçük sanatseverlere keyifli anlar yaşatacak.

Çocuklarımızın bazen neşeli, bazen üzgün anlarında, bazen de hiç bir şey düşünmeden her ortamda kendilerine yarattıkları sihirli dünyalarını bu kez müzikle yaşatmayı hedefleyen müzikal, çocuklara bilmedikleri, onları mutlu edecek bir dünyayı anlatacak. Eser, herkesin hayatında bir şekilde var olan müzik ile çocuklara çok sesli müziği tanıtarak, evrensel müziği, operayı, baleyi sevdirmeyi amaçlıyor.

Sihirli Dünya çocuk müzikali, çocukların o pırıl pırıl beyinlerinde evrensel müziğin ne olduğu ve nasıl sihirli bir güçle bizi sararak mutlu ettiği konusunda küçük bir iz bırakacak.


SİHİRLİ DÜNYA (Müzikli Çocuk Oyunu / 1 Perde)
Yazan ve Sahneye Koyan(Haldun Özörten); Rejisör (Nejat Şengün), Müzik Düzenleme ( Ahmet Kahyaoğlu ); Dekor (Talat Ayhan); Kostüm (Gazal Erten) Koreograf (Hülya Nüfusçu) Işık; (Emin Saraçoğlu)

Tarih:28 Ocak 2018
Saat: 13.00
Yer: Leyla Gencer Sahnesi
Bilet satış yerleri: Opera Gişesi

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Nadar’ın portrelerinden oluşan fotoğraf sergisi, 24 Ocak – 21 Şubat tarihleri arasında CerModern’de ziyaret edilebilecek23 Ocak 2018 Salı 10:21
  • İSTANBUL DEVLET TİYATROSUNDA BU HAFTA (23 Ocak-28 Ocak 2018)22 Ocak 2018 Pazartesi 12:13
  • Keçiören Belediyesi vatandaşlara Anadolu'yu gezdirip kültür dünyalarını zenginleştirmeye devam ediyor22 Ocak 2018 Pazartesi 12:11
  • Türk Halk Müziği’nin ve Devlet Operası’nın en önemli sanatçılarından Büyük Ozan Ruhi Su Yenimahalle’de yad edildi22 Ocak 2018 Pazartesi 12:08
  • Batıkent Meydan AVM Sinan Bengier Tiyatro Salonu’nda engelsiz film gösterimi devam ediyor22 Ocak 2018 Pazartesi 12:05
  • Çankaya Belediyesi, ETİ Çocuk Tiyatrosu’nun oynadığı “Kırmızı Başlıklı Kız” oyununu miniklerle buluşturdu19 Ocak 2018 Cuma 12:07
  • İstanbul Devlet Tiyatrosunun 2017-2018 sezonu oyunlarından Tamamen Doluyuz'un galası yoğun ilgi gördü19 Ocak 2018 Cuma 11:49
  • Etnografya Müzesinde 1096 eser teşhir edilirken, müzeyi son 1 yılda ziyaret edenlerin sayısı ise 30 bini geçti19 Ocak 2018 Cuma 10:09
  • Yenimahalle Belediyesi, Şair Nazım Hikmet Ran’ı 116’ıncı doğum gününde muhteşem bir organizasyonla yad etti16 Ocak 2018 Salı 10:59
  • Çankaya Belediyesi Dünyaca ünlü Şef Jürgen Bruns ve bağlama virtüözü Erdal Akkaya’yı müzik dolu bir gecede Ankaralılarla buluşturuyor16 Ocak 2018 Salı 10:56
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim