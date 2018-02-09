“Sihirli Dünya” Çocuk Müzikali, küçük sanatseverlere keyifli anlar yaşatacak

Çocuklarımızın bazen neşeli, bazen üzgün anlarında, bazen de hiç bir şey düşünmeden her ortamda kendilerine yarattıkları sihirli dünyalarını bu kez müzikle yaşatmayı hedefleyen müzikal, çocuklara bilmedikleri, onları mutlu edecek bir dünyayı anlatacak. Sema Özer, Filiz Şamiloğlu, Haser Tek ve Mert Özdemir’in sahne aldığı Sihirli Dünya ’ya çocuk baleside eşlik ediyor. Eser, herkesin hayatında bir şekilde var olan müzik ile çocuklara çok sesli müziği tanıtarak, evrensel müziği, operayı, baleyi sevdirmeyi amaçlıyor.