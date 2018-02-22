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“Sihirli Dünya” Çocuk Müzikali, küçük sanatseverlere keyifli anlar yaşatacak

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“Sihirli Dünya” Çocuk Müzikali, küçük sanatseverlere keyifli anlar yaşatacak
25 Şubat Pazar saat 15.00’de Leyla Gencer Sahnesi’nde sahnelenecek olan, Haldun Özörten metniyle, Nejat Şengün rejisiyle, müzik düzenlemesi Ahmet Kahyaoğlu’na ait “Sihirli Dünya” Çocuk Müzikali, küçük sanatseverlere keyifli anlar yaşatacak.

Çocuklarımızın bazen neşeli, bazen üzgün anlarında, bazen de hiç bir şey düşünmeden her ortamda kendilerine yarattıkları sihirli dünyalarını bu kez müzikle yaşatmayı hedefleyen müzikal, çocuklara bilmedikleri, onları mutlu edecek bir dünyayı anlatacak. Sema Özer, Filiz Şamiloğlu, Haser Tek ve Mert Özdemir’in sahne aldığı Sihirli Dünya’ya çocuk balesi de eşlik ediyor. Eser, herkesin hayatında bir şekilde var olan müzik ile çocuklara çok sesli müziği tanıtarak, evrensel müziği, operayı, baleyi sevdirmeyi amaçlıyor.

Sihirli Dünya çocuk müzikali, çocukların o pırıl pırıl beyinlerinde evrensel müziğin ne olduğu ve nasıl sihirli bir güçle bizi sararak mutlu ettiği konusunda küçük bir iz bırakacak.

SİHİRLİ DÜNYA (Müzikli Çocuk Oyunu / 1 Perde)

Yazan ve Sahneye Koyan (Haldun Özörten); Rejisör (Nejat Şengün), Müzik Düzenleme ( Ahmet Kahyaoğlu); Dekor (Talat Ayhan); Kostüm (Gazal Erten) Koreograf (Hülya Nüfusçu) Işık; (Emin Saraçoğlu)


Tarih:25 Şubat 2018

Saat: 15.00

Yer: Leyla Gencer Sahnesi

Bilet satış yerleri: Opera Gişesi

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