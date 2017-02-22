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Silopi Belediyesi’nden gelen heyet, Altındağ Belediyesi’nin tecrübelerinden yararlanmaya devam etti

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Silopi Belediyesi’nden gelen heyet, Altındağ Belediyesi’nin tecrübelerinden yararlanmaya devam etti
Önce İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün işleyişi hakkında bilgi sahibi olan heyet üyeleri, daha sonra da ALTINAY’ın çalışmalarını inceledi.

Restorasyonu yerinde gördüler

Heyet, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenentoplantı sonrası Hamamönü’ndeki ve Hamamarkası’ndaki restorasyon çalışmalarını yerinde gördü. Bölgedeki restorasyon çalışmalarının çok kısa bir sürede tamamlandığını öğrenen heyet üyeleri, bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Silopi’den gelen heyet, Hamamönü’ndeki tarihi Ankara evlerinden oldukça etkilendiklerini belirterek bölgede bol bol fotoğraf çektirdi.

ALTINAY’a hayran kaldılar

Bir sonraki durağı Altındağ Belediyesi Sosyal İşler Şube Müdürlüğü olan heyet, burada ALTINAY Mağazası’nı gezdi.Heyet üyelerine, engellilere yapılan yardımlardan hoş geldin bebek ziyaretlerine, çocukların giydirilmesinden okullara verilen temizlik malzemelerine kadar birçok konu anlatıldı.İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatan Altındağ Belediyesi’nin duyarlı bir davranış sergilediği görüşünde birleşen heyet, imkân buldukları takdirde kendi belediyelerinde de böyle bir yardım birimi oluşturmak istediklerini söyledi.

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