Şimdi birlik zamanı

Eyüphan Kaya

Son çeyrek asırda Irak ev Suriye orta yerde ne hale geldiğini gördük, eğer vatandaş endeksli devletler olsalardı böyle mi olacaktı? Türkiye son 10-15 yıl vatandaşlarıyla selamlaşmasaydı bu gün ne halde olurdu acaba?

Irak ve Suriye’de amacına ulaşan siyonist aklın esiri ABD şimdi de İran’ın düzenini bozacak diye heveslendi.

Git oradan, Iran sadece Suriye’de yaptığı yanlışların günahını çekiyor, bu da devletini sarsacak kadar bir suç değildir, belki bu kararlarda etkili olan insanların ders almasıyla sonuçlanır o da onların hakkıdır.

İran İslam devleti olduğunu bir daha düşünürse Vahyin gölgesine çözülemeyecek hangi sorun var ki? En kısa zamanda toparlanacağına inanıyorum.

Baksana Türkiye’de İslam ile barışık bir hükümet oluştu diye halk yıllardır hatlarına rağmen iktidarda tutuyor ne haber.

Peki ne olacak bu sıkıntıların sonu, elbette ki huzur ve emniyet olacak.

Eninde sonunda İran ile Türkiye bölgedeki sorunları çözmek için kafa kafaya verecekler, başka çareleri yok.

Kendi içinde mütedeyyin Kürtleri hak ve özgürlüklerini verecekler, bu hak diğer Kürtler de yeter, o sol ayağıyla sahada olan Kürtlere ne verirseniz dahi durduramazsınız onları ancak kanun durdurur, cezaevi durdurur, icap ederse silah durdurur, çünkü bunların kendine göre kanton/komün hikayeleri var onlar, onların derdi mal ve kadının ortaklığıdır.

Bu tür fanatik talepler haktan sayılmaz, bunlar LGBT’nin başka bir versiyonlarıdır. İslam inancına da İslam coğrafyasında yaşayan insanların kültürüne de aykırı talepleri vardır, daha doğrusu bu bir hastalıktır, Ruslar dahil insanlar epey tedavi edildi, ama tozu kimi insanların üzerinde kalmış, kendince bir hayalleri var,

Bu tür kimseler İslam inancını öteledikleri için sayıları az da olsa amaçları cebren ve hile ile halkı böyle bir siteme baş eğdirmektir, şu anda Suriye Kürtlerinin başına gelen budur.

Peki ne yapmalı,

*Başta Kürtler olmak üzere her türlü insani hakları vericeke, yasal ve anayasal düzeyde bir sorun bırakılmayacak,

*Türkiye’de resmi metin ve konuşmalarda Anadolu’ya denk gelen her yerde Türkiye kavramı kullanılacak; Türk medyası, Türk polisi, Türk bayrağı, Türk jetleri, Türk iş adamı… bunların tamamında Türkiye kullanılacak.

*Adil gelir dağılımı adına tüm vatandaşlarımızın asgari hayat standartlara ulaşmasına imkan verilecek,

*Öğretmenlik mesleğini sözleşmeli hale getirerek çocuklarımızı ot gibi yetiştiren kimselere bu vazife verilmeyecek,

*İmam-Hatiplerimiz topluma moral motivasyon konusunda aktif hale getirilecek,

*Ayrıca halkımız da ABD’den gelen her türlü fikre alternatif oluşturarak o yolda gitmemeyi bir düstur haline getirmesi lazım.

Unutmamak lazım ki ABD Şeytanla kavgalı olursa ABD haksızdır, dolayısıyla ne zaman ABD bir az güç kaybederse belki dünya bir az rahat eder.

Baksanıza adamdan saymadığımız Netenyahu ve Traump’ın keyiflerine diyecek yok. Suudi krallarının da onlardan geri kalır yanları yoktur. Bunların ortak yanları zengin ve zalimdirler, daha ne olsun. Suudi kralı belki bir az korkaktır o kadar.

Şimdi birlik zamanı, Türkiye’deki gezi olayları nasıl ters teptiyse İran olayları da inşallah öyle sonuçlanacak.