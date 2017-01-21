Şinasi İlköğretim Okulu öğrencileri ilk dönem karnelerini Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'tan aldılar

Yarı yıl tatili karne dağıtım töreni folklor gösterisi ile başlarken programa Başkan Ak’ın yanı sıra Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, şube müdürleri ve çok sayıda veli katıldı.

"HAYAT BOYU HEYECANINIZI KAYBETMEYİN"

Öğrencilerin büyük bir heyecanla ilk dönemi tamamladıklarını ifade eden Başkan Mustafa Ak, "Bir eğitim - öğretim döneminin ilk yarısını tamamladık, çocuklarımız bugün karne sevinci yaşıyor. Hayatınız boyunca bugünkü heyecanı kaybetmeyin. Heyecan duymadığınız zaman motivasyonunuz düşer. Hepiniz inşallah memlekete faydalı, ailesine saygılı, vatanını, milletini, bayrağını seven insanlar olarak yetişirsiniz. Burada en büyük görevlerden biri de öğretmenlerimize düşüyor" dedi. Veliler ve öğretmenlerin iş birliği içinde olmaları gerektiğine de dikkat çeken Başkan Ak velilere karne her şey değildir derken çocuklara da 15 tatili dinlenerek geçirmeleri tavsiyesinde bulundu. Ak, "Ailenizle vakit geçirin, gezin, sinemaya gidin ve okumayı da ihmal etmeyin." ifadelerini kullandı.

2018'DE KEÇİÖREN TEKLİ EĞİTİME GEÇİYOR

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ise hükümetin hedefi doğrultusunda 2018 yılı itibariyle Keçiören'de ikili eğitimin yerini tekli eğitime bırakacağını vurguladı.

Keçiören genelinde 137 bin öğrencinin ilk yarı tatiline girdiğini ifade eden Keçiören ilçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ise "Nitelikli eğitim için sosyal, sportif, kültürel faaliyetler akademik başarının diğer unsurlarıdır. Karneler sizin kişiliğinizin, karakterinizin göstergesi değil, bir dönem boyunca katıldığınız etkinliklerin bir tezahürüdür." dedi.

ÖZEL ÖĞRETİM ÖRENCİSİ BALCI HERKESİ DUYGULANDIRDI

Konuşmaların ardından anaokulu öğrencisi Evrimnaz Asar İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okuyarak, özel öğretim 3. sınıf öğrencisi Abdullah Balcı da okuduğu şiirle duygu dolu anlar yaşatarak büyük alkış aldılar. Ayrıca Evrimnaz Asar, Abdullah Balcı ve diğer öğrenciler başarılarından dolayı ödüllendirildi.

Programın sonunda Başkan Ak, Kaymakam Bulut ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Işık sınıflara girerek minik öğrencilere hem karnelerini dağıttılar hem de sohbet ettiler. Başkan Ak başarısından dolayı ödülünü de verdiği özel öğretim 3. sınıf öğrencisi Abdullah Balcı'nın sınıfına giderek özel olarak ilgilendi ve karnesini verdi.​