  • BIST 83.067
  • Altın 146,530
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,0490
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 5 °C

Şinasi İlköğretim Okulu öğrencileri ilk dönem karnelerini Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'tan aldılar

»
Şinasi İlköğretim Okulu öğrencileri ilk dönem karnelerini Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'tan aldılar
Yarı yıl tatili karne dağıtım töreni folklor gösterisi ile başlarken programa Başkan Ak’ın yanı sıra Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, şube müdürleri ve çok sayıda veli katıldı.

"HAYAT BOYU HEYECANINIZI KAYBETMEYİN"

Öğrencilerin büyük bir heyecanla ilk dönemi tamamladıklarını ifade eden Başkan  Mustafa Ak, "Bir eğitim - öğretim döneminin ilk yarısını tamamladık, çocuklarımız bugün karne sevinci yaşıyor. Hayatınız boyunca bugünkü heyecanı kaybetmeyin. Heyecan duymadığınız zaman motivasyonunuz düşer. Hepiniz inşallah memlekete faydalı, ailesine saygılı, vatanını, milletini, bayrağını seven insanlar olarak yetişirsiniz. Burada en büyük görevlerden biri de öğretmenlerimize düşüyor" dedi. Veliler ve öğretmenlerin iş birliği içinde olmaları gerektiğine de dikkat çeken Başkan Ak velilere karne her şey değildir derken çocuklara da 15 tatili dinlenerek geçirmeleri tavsiyesinde bulundu. Ak, "Ailenizle vakit geçirin, gezin, sinemaya gidin ve okumayı da ihmal etmeyin." ifadelerini kullandı.

 

2018'DE KEÇİÖREN TEKLİ EĞİTİME GEÇİYOR

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ise hükümetin hedefi doğrultusunda 2018 yılı itibariyle Keçiören'de ikili eğitimin yerini tekli eğitime bırakacağını vurguladı.

 

Keçiören genelinde 137 bin öğrencinin ilk yarı tatiline girdiğini ifade eden Keçiören ilçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ise "Nitelikli eğitim için sosyal, sportif, kültürel faaliyetler akademik başarının diğer unsurlarıdır. Karneler sizin kişiliğinizin, karakterinizin göstergesi değil, bir dönem boyunca katıldığınız etkinliklerin bir tezahürüdür." dedi.

 

 

ÖZEL ÖĞRETİM ÖRENCİSİ BALCI HERKESİ DUYGULANDIRDI

Konuşmaların ardından anaokulu öğrencisi Evrimnaz Asar İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okuyarak, özel  öğretim 3. sınıf öğrencisi Abdullah Balcı da okuduğu şiirle duygu dolu anlar yaşatarak büyük alkış aldılar. Ayrıca  Evrimnaz Asar, Abdullah Balcı ve diğer öğrenciler başarılarından dolayı ödüllendirildi.

 

Programın sonunda Başkan Ak, Kaymakam Bulut ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Işık sınıflara girerek minik öğrencilere hem karnelerini dağıttılar hem de sohbet ettiler. Başkan Ak başarısından dolayı ödülünü de verdiği özel öğretim 3. sınıf öğrencisi Abdullah Balcı'nın sınıfına giderek özel olarak ilgilendi ve karnesini verdi.​

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • “Her mahalleye bir konak” hedefi ile yola çıkan Keçiören Belediyesi 10. konak için gün sayıyor07 Ocak 2017 Cumartesi 12:26
  • Keçiören Belediyesi, vatandaşın sağlığına yönelik çalışmalarını sürdürürken, bilgilendirme çalışmalarına da ağırlık veriyor07 Ocak 2017 Cumartesi 12:15
  • Keçiören Metrosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı törenle hizmete açıldı06 Ocak 2017 Cuma 13:04
  • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Keçiören metrosunda ki son çalışmaları denetledi04 Ocak 2017 Çarşamba 10:45
  • Keçiören Metrosu 5 Ocak Perşembe günü hizmete açılacak04 Ocak 2017 Çarşamba 10:42
  • Keçiören’de beş ayrı noktaya yer altı çöp konteynırları yerleştirildi31 Aralık 2016 Cumartesi 12:41
  • “Halep Üşüyor” kampanyası kapsamında kışlık yardım malzemelerini taşıyan 2 yardım tırı Keçiören’den yola çıktı31 Aralık 2016 Cumartesi 12:37
  • Zorlu kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarının imdadına Gönüllü Akademisi yetişti30 Aralık 2016 Cuma 14:02
  • Hem doğayı koru hem de sokak hayvanlarını30 Aralık 2016 Cuma 13:37
  • Keçiören Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü 2.219 kişiye ağız muayenesi gerçekleştirdi28 Aralık 2016 Çarşamba 13:18
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim