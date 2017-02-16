“Sincan Arena”nın temeli atıldı, 2 bin 500 kişi kapasiteli bir spor tesisi ve kongre sarayı olacak

Sincan Belediyesi’nden spora büyük destek. Çeşitli kültürel ve sportif organizasyonlara ev sahipliği yapacak olan Sincan Arena’nın inşaatında ilk adım atıldı.

Fatih Bölgesinin gözde tesisleri arasında yer alacak Sincan Arena, 2 bin 500 kişilik organizasyonlara da ev sahipliği yapacak.

Sincan Belediyesi, ilçeye yakışacak modern bir spor kompleksi için ilk adımını attı. Daha önceden adı duyurulan “Sincan Arena” 2 bin 500 kişi kapasiteli bir spor tesisi ve kongre sarayı olacak. Fatih Bölgesine canlılık kazandıracak ve spor alanındaki organizasyonların gözdesi olacak projenin yapımına başlandı. Ankara’nın önemli spor tesislerinden biri olması hedeflenen Sincan Arena’da salon futbolunun yanı sıra basketbol, voleybol, hokey ve hentbol gibi salon sporları yapılabilecek.

Sincan Arena ile sporun da parlayan yıldızı olacaklarını kaydeden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Gökçek Mahallesi’nde yapacağımız kompleks ile Fatih bölgemizin de büyük bir ihtiyacını karşılayacağız” dedi. Sincan Arena’nın futboldan hokeye, hentboldan basketbola çok sayıda spor faaliyetine ev sahipliği yapacağını belirten Başkan Tuna “Sincanımızı, vatandaşlarımızın zamanının büyük kısmını geçireceği, muhteşem tesislerle donatmaya devam ediyoruz” diye konuştu. Başkan Tuna Sincan Arena’nın sadece spor aktiviteleri için kullanılan bir tesis değil, sosyal yaşamın bir parçası olarak da şehre hizmet vereceğini söyledi.

7 DÖNÜM ARAZİ ÜZERİNE KURULACAK

Modern bir görünümde yapılması planlanan Sincan Arena, 7 dönümlük bir arazi üzerine kurulacak. Spor alanı 420 metrekarelik basketbol veya 162 metrekarelik voleybol sahasına da dönüşebilecek. Sahanın etrafında yaklaşık 2 bin 500 kişilik tribünlerin yer alacağı Sincan Arena, Sincan Belediyesinin çeşitli kültürel ve sportif organizasyonlarına da ev sahipliği yapacak. Kongre ve konser gibi etkinlikler de Sincan Arena’da yapılabilecek.

ENGELLİLERE ÖZEL ALANLAR

Seyirciler için yiyecek ve içecek alanlarının düşünüldüğü tesis içerisinde, protokol ve basın için de özel bölümler yer alacak. Sincan Arena, hakem odaları, dinlenme odası, bekleme holleri, soyunma odaları, çok sayıda duş ve tuvalet, sağlık ve doping kontrolü odasıyla da hizmet verecek. Salonda ayrıca engelliler için de özel otopark ve ulaşım kolaylığını sağlayacak çözümler inşa edilecek. 2 bin 500 seyirci kapasiteli Sincan Arena’da 5 bin 387 metrekarelik bir de otopark yer alacak. Ankara metrosunun Gazi Osman Paşa durağının hemen yanına yapılacak Sincan Arena’ya ulaşım kolaylıkla sağlanabilecek.