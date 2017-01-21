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Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna Bosna Hersek’ten gelen misafirleri ağırladı

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Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna Bosna Hersek’ten gelen misafirleri ağırladı
Sincan Belediyesi Bosna Hersek’ten gelen misafirleri ağırladı. Kardeşlik ve dayanışma mesajlarının verildiği görüşmede, Doboy-Yug Belediye Başkanı Mirnes Tugic, Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür etti

Başkan Tuna ise “Mesafelerin araya set çekmesine izin vermiyoruz. Aradaki mesafe bizim için engel değil. Kardeşlik ilişkilerimizi yoğun şekilde sürdürüyoruz” dedi. 

 

Geçtiğimiz aylarda Bosna Hersek’te yapılan seçimlerde, Doboy-Yug’ un yeni belediye başkanı olarak seçilen Mirnes Tugic, heyetiyle beraber Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’yı ziyaret etti. Görüşmede, geçen sene Sincan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri, ortaklaşa yapılan çalışmalar ve eğitim desteği gibi konular konuşuldu.

 

Bosnalı kardeşlerden dua ve selam getirdiğini belirten Tugic, Sincan’ın gerçek bir dost olduğunu vurguladı. Tugic “Başkanın çalışmalarını yakından takip ediyor ve beğeniyorum. Kendisi şehrimize,  gerek maddi gerekse manevi konuda çok destek oldu. Ben kendisine, Bosnalı kardeşlerim ve kendim adına teşekkür etmek istiyorum. Umarım ki bu dayanışmamız bundan sonra da böyle devam eder” dedi.

 

Kardeş Belediyelerle ilişkisine son derece önem veren Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna yapılan bu ziyaretlerin kardeşlik ve dostluk bağlarının güçlendirdiğini ifade etti. Başkan Tuna “Kardeşlerimizin burada olmasından çok memnunum. Bizler bu sayede, dinimizin emrettiği gibi sevinçte de kederde de bir arada oluyoruz. Unutulmamalıdır ki kardeşlik, aynı duyguyu paylaşmak, aynı şeylere değer vermektir.  Biz inanıyoruz ki bu ortak duygular bizleri ileriye götürecek” diye konuştu. 

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