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Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Dünya Kadınlar Günü’nde Sincanlı kadınlarla buluştu

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Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Dünya Kadınlar Günü’nde Sincanlı kadınlarla buluştu
Sincan Belediyesi’nden kadınlara özel program… Dünya Kadınlar Günü’nde Sincanlı kadınlarla buluşan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna onlarca kadına gül hediye ederek “ Size bir gün değil 365 günün tamamını atfetmek en doğrusudur” dedi.

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine kadın çalışanlarına gül hediye ederek başladı. Başkan Tuna daha sonra Lale Meydanı Konferans Salonu’nda düzenlenen kadınlar günü programına katıldı. Etkinlikte yer alan tüm kadınların gününü tek tek kutlayan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna onlara gül hediye etti. 

HANIMLARA ÖZEL MEKÂNLAR 

Sadece kadınlara özel sosyal yaşam alanları oluşturduklarını da söyleyen Başkan Tuna “Hanım kardeşlerimize özel düzenlediğimiz yaşam alanlarıyla kendilerine çoğu konuda pozitif ayrımcılık sağlıyoruz. Ev işlerinden arta kalan boş zamanlarını değerlendirebilecekleri Hanımlar Konaklarımızı açtık. Ücretsiz pazar servisi uygulamamız ile de hanım kardeşlerimizin pazar yükünü hafiflettik” diye konuştu. 

TUNA “DÜNYAYI KADINLAR YÖNETİYOR” 

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Dünyayı erkekler yönetir, erkekleri de hanımlar. Dolayısıyla siz hem dünyayı hem de evinizi yönetiyorsunuz. Size bir gün değil 365 günün tamamını atfetmek en doğrusudur” dedi.

Sincanlı kadınlar da kendilerine sağladıkları hizmetler için Başkan Tuna’ya teşekkür etti.

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