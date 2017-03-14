Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna esnaf ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Göreve geldiği günden bu yana katılımcı yönetim anlayışıyla hareket eden Tuna, her fırsatta Sincan esnafıyla bir araya gelmeye özen gösteriyor. Esnafın taleplerini yerinde dinleyen Başkan Tuna halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna esnafla istişarelerine devam ediyor. Her fırsatta Sincan’ın dört bir yanında esnaf ve vatandaşla istişarelerde bulunan Başkan Tuna’yı vatandaş yoğun ilgiyle karşılıyor.

“ESNAF SİNCAN’IN BEL KEMİĞİDİR”

Sincan’da gerçekleştirilen hizmetler hakkında esnafı bilgilendiren Başkan Tuna, yolda karşılaştığı vatandaşlarla da uzun uzun istişarelerde bulundu. Esnafın Sincan’ın bel kemiği olduğunu ifade eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “ Ahilik geleneğinden gelen esnafımız bin yıllık tarihin mirasçılarıdırlar. Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana bu köklü geleneğin mirasçılarıyla bir araya gelmeye özen gösterdik. Gerek ziyaretlerle gerekse bir araya gelerek yaptığımız istişarelerle bu ilişkiyi canlı tutmaya çalıştık. Bundan sonra da bu ziyaretlerimiz devam edecek böyle esnafımız taleplerini birebir anlatabilecek bizlerde imkânlarımız ölçüsünde isteklerine çözüm üretmeye çalışacağız” dedi.

ESNAF MEMNUN

Başkan Tuna’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden esnaf ise göreve geldiği günden beri Başkan Tuna’nın halkın içinde, esnafın yanında olması kendilerini mutlu ettiğini ifade ediyor. Ziyaretlerin kendilerine moral verdiğini söyleyen işletme sahipleri, Başkan Tuna’yı ağırlamaktan ve çalışmaları birinci ağızdan dinlemekten mutlu olduklarını kaydediyor.