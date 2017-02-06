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Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna her Cuma günü halkla istişarelerine devam ediyor

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Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna her Cuma günü halkla istişarelerine devam ediyor
Her hafta Cuma günü gerçekleşen Halk Günleri’nde vatandaşlar, Başkan’la yüz yüze görüşme imkânı buluyor.

Taleplerini doğrudan Başkan Tuna’ya ileten vatandaşların Halk Günü’ne ilgisi de bir hayli yoğun…

 

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna Cuma günleri vatandaşla buluşmaya devam ediyor. Sincan’da gerçekleştirilen birçok projede ilçede yaşayanların fikirlerini alarak katılımcı yönetim anlayışını benimseyen Başkan Tuna, belediyenin bütün kapılarını Sincanlılara açıyor. Her hafta farklı bir hizmet binasında düzenlenen halk günleri, Sincan merkez bina ile Yenikent ve Temelli ek hizmet binalarında gerçekleştiriliyor. Başkan Tuna’yla görüşmek isteyen vatandaşlar randevusuz halk günlerine katılabiliyor.

 

Sincanlılarla tek tek konuşup ilgilenen Başkan Tuna, istekleri not alıp ilgili birimleri yönlendiriyor. Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’yı halk günlerinde sadece büyükler değil çocuklar da ziyaret ediyor. Kimi karnesini göstermek ve başarısını paylaşmak isterken kimiyse sadece başkan ile fotoğraf çektirmek istiyor. Belediye ekipleri tarafından ikramlarla karşılanan minikler, Başkan Tuna’yla konuşmak için birbirleriyle yarışıyor. Çocuklarla yakından ilgilenen Tuna isteklerini de sabırla dinliyor.

 

Halk Günleri’ne Başkan Tuna’ya çalışmalarından dolayı teşekkür etmek üzere gelen vatandaşların çokluğu da dikkat çekiyor. Yapılan hizmetleri birinci ağızdan dinlemek isteyen bazı vatandaşlar ise Halk Günleri’ne sadece Başkan Tuna’yı görmek ve tanışmak için geldiğini belirtiyor.

 

 “ADALET HER İŞİN ESASIDIR”

 

Gördüğü ilgi ve alakadan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Biz her zaman vatandaşımıza kapılarımızı sonuna kadar açıyoruz. Normal günlerde de gelen herkesle imkânlarım dâhilinde zaten görüşüyorum. Fakat çeşitli nedenlerden dolayı irtibat kuramayan olur diye Cuma günleri de halk günleri düzenliyoruz. Her hafta halk günlerinde vatandaşlarımızla bir araya gelip onlarla fikir alışverişi yapıyoruz. Taleplerini imkânlarımız ölçüsünde çözmeye çalışıyoruz” dedi.

 

Belediyecilik anlayışını dürüstlük, şeffaflık ve adalet ilkeleri üzerine kurduğunu ifade eden Başkan Tuna, bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizdi. Başkan Tuna “Adalet, her işin esasıdır. Bu düsturdan saparsanız hiçbir işte başarılı olmazsınız. Her bölgeye ve herkese eşit hizmet götürmek için gayret gösteriyoruz” diyerek sözlerine son verdi. 

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