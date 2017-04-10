Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sincan’ı hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtmaya devam ediyor

Sincan Belediyesi kardeş belediyelerine bir yenisini daha ekledi. Moğolistan’ın Bayan Olgii Belediyesi ile kardeşlik protokolü imzalayan Sincan Belediyesi Sincan’ı Dünya’ya tanıtmaya ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeye devam ediyor.

Dünyanın dört bir köşesinden temsilcilerin ziyaretleri ile adını duyuran Sincan Belediyesi, yeni kardeşleri ile buluştu. Moğolistan’ın Bayan Olgii şehri ile kardeşlik protokolü imzalayan Sincan Belediyesi, kardeşlerinin sayısını 16’ya çıkardı. Çin’den Polonya’ya, Kıbrıs’tan Bosna’ya, Gazze’den Avusturya’ya uzanan kardeşlik köprüleri ile Sincan Belediyesi dostluk mesajları veriyor.

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın ev sahipliği yaptığı programa; Bayan Olgii Belediye Başkanı Khakhan Bakhytkhumar, Bayan Olgii Belediye Meclis Başkanı Daulyetbyek Khurmakhak ve Başkan Yardımcıları katıldı.

Sincan’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Bayan Olgii Belediye Başkanı Khakhan Bakhytkhumar, imzalanan protokol ile ilişkilerin daha iyi olacağını söyledi. Başkan Bakhytkhumar “Sincan’ın kardeşi olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu protokol sayesinde her iki ülke arasında sosyal ticari ve diğer alanlarda faaliyetlerin artacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE ÇALIŞMAK BAŞARIDIR

Önemli olanın imzaların atılması olmadığının altını çizen Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna karşılıklı işbirliğinin öneminden bahsetti. Başkan Tuna “Bu kardeşliğin dolu dolu yaşanması ve bizden sonraki nesillere aktarılması çok daha önemli… İnşallah bu ziyaretler iki ülke arasında ticari ilişkileri de güçlendirir ve bu dostluk taçlanmış olur” dedi.

Dünya haritasında yerini dahi göstermenin zor olduğu pek çok ilçeyle yakın ilişkiler kurmanın gururunu yaşadığını söyleyen Başkan Tuna imzalanan bu protokolün ilişkileri kardeşlik seviyesine çıkaracağını dile getirdi. Başkan Tuna “ Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak ise başarıdır. İnşallah biz bu başarıyı yakalayacağız” diye konuştu.