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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Bosna Hersek’ten gelen misafirleri ağırladı

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Bosna Hersek’ten gelen misafirleri ağırladı
Kardeşlik ve dayanışma mesajlarının verildiği görüşmede, Doboy-Yug Belediye Başkanı Mirnes Tukic, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a yeni görevinde başarılar diledi.

Kardeşlik ilişkilerinin devam edeceğini vurgulayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Bosnalı kardeşlerimizle her zaman dayanışma halinde olacağız. Köprüler kuracağız, bağlarımızı daha da güçlendireceğiz” diye konuştu.

Sincan Belediyesi kardeşlik ağlarını örmeye devam ediyor. Türkiye’de olduğu gibi Dünya’da da adını duyuran Sincan Belediyesi, Çin’den Polonya’ya kardeşlik köprüleri kuruyor. 13 farklı ülkedeki belediyelerde kardeşlik protokolü imzalayan Sincan Belediyesi dünyaya ismini tanıtıyor. Kardeşlik anlaşmalarını kağıt üzerinde bırakmayan Sincan Belediyesi belirli aralıklarla kardeş belediyelerden gelen heyetleri de ağırlıyor. Geçtiğimiz aylarda Moğol heyeti ağırlayan Sincan Belediyesi bu defa Bosna Hersek’ten gelen kardeşlerini ağırladı.

Doboy-Yug Belediye Başkanı Mirnes Tukic ve beraberindeki heyet Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ı ziyaret etti. Başkan Ercan’a hayırlı olsun dileklerini ileten Tukic, kardeşlik ilişkilerinin devam etmesi temennisinde bulundu. 

Kardeş Belediyelerle ilişkisine önem verdiğinin altını çizen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yapılan bu ziyaretlerin kardeşlik ve dostluk bağlarının güçlendirdiğini ifade etti. Başkan Ercan “Kardeşlerimizin burada olmasından çok memnunum. Unutulmamalıdır ki kardeşlik, aynı duyguyu paylaşmak, aynı şeylere değer vermektir. Biz inanıyoruz ki bu ortak duygular bizleri ileriye götürecek” diye konuştu.

SİNCAN BELEDİYESİ’NDEN BOSNA’YA ARAÇ DESTEĞİ

Doboy-Yug Belediyesi’ne gerek manevi gerekse maddi desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Başkan Ercan “Sincan Belediyesi olarak üzerimize düşen yardımı yapacağız. Bu nedenle Doboy-Yug Belediyesi’nin araç filosunu güçlendirmek adına kendilerine bir tane araç temin ettik. Allah hayırlı işlerde kullanmayı nasip etsin” dedi. 

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