Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, göreve gelmesinin ardından ilk kez cübbe giyerek nikâh kıydı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, göreve gelmesinin ardından ilk nikâhı kıydı.

Zehra Akkoç-Fuat Yıldız çiftinin nikâhını kıyan Başkan Ercan, kendisinin kıydığı ilk nikâh olduğunu ifade etti. Başkan Ercan, “Hz. Peygamberimiz (S.A.V) evleniniz, çoğalınız. Biz sizin çokluğunuzla övünürüz” buyuruyor. Allah'ın emri ve Peygamberimizin sünneti olan kutsal merasimin gençlerimize, ailelerine, memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İyi günde kötü günde, sağlıkta ve mutlulukta birlikte olmanız lazım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi sizden en az 3 çocuk bekliyoruz” diye konuştu.

Başkan Ercan daha sonra evlilik cüzdanını geline teslim ederek, çifti tebrik etti.

Yıldız çifti de Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın kıydığı nikâhla dünya evine girdikleri için mutlu olduklarını belirterek, Başkan Ercan’a teşekkürlerini iletti.