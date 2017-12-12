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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor
Göreve geldiği günden beri vatandaşlarla yüz yüze iletişime önem veren Başkan Ercan için ‘Halk Günleri’nin yeri ayrı… Cuma günleri Sincanlılar ile bir araya gelen Başkan Ercan, vatandaşın istek ve önerilerini birinci ağızdan dinliyor.

Göreve geldiği günden bu yana esnaf ve vatandaşlarla birebir diyaloglar kurarak sıkıntıları yerinde tespit etmeye çalışan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, bu kez ‘Halk Günü’nde ilçe sakinleriyle buluştu. Cuma günleri düzenlediği ‘Halk Günleri’ ile vatandaşla yüz yüze görüşen Başkan Ercan, Sincanlıların sıkıntılarına çözüm üretmeye çalıştı, istek ve önerilere çareler aradı.

VATANDAŞIN SORUNU BİZİM SORUNUMUZ”

Vatandaşlarla görüşerek sorunlarına çözüm aramaya gayret ettiklerini aktaran Başkan Ercan, "Bizim görevimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, dertlerine derman olmak, taleplerini karşılamak. Sincanlı dostlarımız, randevu almaksızın burada dertlerini ve taleplerini bize iletebilme imkânı buluyor. Bizler de elimizden geldiğince, istek ve önerilerini ileten vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşın sorunu, bizim sorunumuzdur” diye konuştu.

Şeffaf belediyecilik anlayışının bir gereği olarak belediyenin kapılarının vatandaşlara her zaman açık olduğunu vurgulayan Başkan Ercan, “Halkımızla iç içe olmanın, onların sorunlarına çözüm üretmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Böyle bir etkinliğin çok önemli olduğunu söyleyen Sincan sakinleri ise başkana teşekkürlerini iletti. 

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