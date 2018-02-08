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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ilçede esnaf ziyaretlerine devam ediyor

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ilçede esnaf ziyaretlerine devam ediyor
Göreve geldiği ilk andan itibaren esnaf ziyaretlerine önem veren Başkan Ercan bu defa Atatürk mahallesindeydi. Belediye hizmetleri hakkında esnafa da bilgi veren Başkan Ercan hem esnafın hem de vatandaşın büyük ilgisi ile karşılaştı.

Her fırsatta ilçe sakinleriyle bir araya gelen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan esnaf ziyaretlerine ayrı bir önem veriyor. Programının çoğunu esnaf ziyaretine ayıran Başkan Ercan bu defa Atatürk Mahallesi, Atatürk Caddesi ve Ankara Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Vatandaş ve esnafla sık sık fotoğraf çektiren Başkan Ercan talepleri ve önerileri de ilgiyle dinledi.

“Vatandaşımızın ve esnafımızın görüşleri bizim için çok önemli” diyen Başkan Ercan sözlerine şöyle devam etti: “Bir araya gelerek derdimizi paylaşabilmek, istişarede bulunabilmek önemli… Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerde hem dertleşiyor hem de talepleri dinleme, önerileri konuşma fırsatı buluyoruz. Hedefimiz en iyi hizmeti Sincanımıza ulaştırmak. Vatandaşımızdan aldığımız güç ve destekle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sincanımız ve vatandaşlarımız her şeyin en güzeline layık.”

“ESNAFLIK ALIN TERİDİR”

Esnaf toplumun bel kemiğidir” diyen Başkan Ercan esnafın her zaman yanında olduğunu vurguladı. Başkan Ercan “Esnaflık alın teri demek, çile demektir, dişinle, tırnağınla kazanmak demektir. Her kuruşu kazanmak için hem akıl terini hem alın terini koymak demektir. Onun için sizin kazançlarınız, çabalarınız en helal, en makbul kazançlardır. Memleketi ayakta tutan sizlersiniz” dedi.

ESNAF MEMNUN

Başkan Ercan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf Abdullah Eker Başkan Ercan’ın ziyareti kendilerine moral verdiğini söyledi. Eker “Kendilerini ağırlamaktan ve taleplerimizi dile getirmekten büyük mutluluk duyduk. Başkanımızın halimizi hatırımızı sorması bizleri mutlu ediyor. Düşüncelerimizi direkt kendisine iletebildiğimiz bir başkanımız olduğu için çok şanslıyız " dedi.

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