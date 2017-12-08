Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçedeki oda başkanlarını ziyaret etti

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Esnafımızın daima yanındayız” mesajı verdi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçedeki Ziraat Odası, Şoförler Odası, Sincan Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Yenikent Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Sincan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ’ni ziyaret etti.

Belediyenin projeleriyle ilgili çeşitli bilgiler veren Başkan Ercan, Sincan’da tüm kesimlerle, birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını kaydetti. Başkan Ercan, “İlçemizin gelişimine yönelik hizmet ve projelerimizi toplumumuzun tüm kesimleriyle olduğu gibi esnafımızla da istişare ederek, birlik ve beraberlik içerisinde aldık ve almaya da devam edeceğiz. Sincanımız, her şeyin en iyisine layık. Esnafımızın daima yanındayız” diye konuştu.

Esnaf odası başkanları da Başkan Ercan’ın samimi ziyaretinden dolayı kendilerine teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.