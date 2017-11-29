Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, mahalle mahalle gezerek evlere ziyaretlerde bulundu

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Ercan, “Yapılan hizmetler artarak devam edecek” dedi. Başkan Ercan’ın evlerine konuk olmasından mutluluk duyan ilçe sakinleri, “Böyle mütevazı bir başkana sahip olduğumuz için gerçekten çok şanslıyız” diye konuştu

Göreve geldiği ilk andan itibaren halkla bağını pekiştiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan , gününü Yenikent sakinlerine ayırdı. Mahalle mahalle gezerek ev ziyaretlerinde bulunan Başkan Ercan, vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretlerinde ev halkının sorunlarını dinleyen ve çözümü için notlarını alan Başkan Ercan, Sincan’da gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgiler verdi.

BAŞKAN ERCAN: DAHA YAPACAK ÇOK HİZMETİMİZ VAR

“Yapılan hizmetler artarak devam edecek” diyen Ercan, “Sincan’da birçok hizmet gerçekleştirildi, projeler yapıldı. Bu demek değildir ki Sincan’da her şey bitti. Hizmetler ve istekler hiçbir zaman bitmez. Bizler bunları gerçekleştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni projeleri halkımıza sunacağız. Daha yapacak çok hizmetimiz var” dedi.

“GAYRETİMİZ VE ÇABAMIZ, SİNCANLI VATANDAŞLARIMIZ İÇİN”

Vatandaşlarla sürekli bir araya geleceklerini belirten Başkan Ercan, “Yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Hizmet noktasında zamanı verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarımızın isteklerini, öngörülerini yakından dinliyoruz. Gayretimiz ve çabamız bütün Sincanlı vatandaşlarımız için…” diye konuştu.

SİNCANLILAR YENİ BAŞKANINI ÇOK SEVDİ