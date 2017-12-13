Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Birlikte yönetim anlayışıyla çalışmalarına yön veren Başkan Ercan, Sincan’daki muhtarları aynı sofrada buluşturdu Muhtarların sorularını yanıtlayan Başkan Ercan yapılacak projelerle ilgili muhtarların fikirlerini aldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan istişare toplantılarına devam ediyor. Göreve geldiği ilk andan itibaren Sivil Toplum Kuruluşları, esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Ercan bu defa Sincan’da görev yapan muhtarla bir araya geldi. Sincan Kültür Evi’nde gerçekleşen istişare toplantısına muhtarlar yoğun ilgi gösterdi.

“SİNCAN’I İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

Muhtarlar ı halk ile vatandaş arasındaki bir köprü olarak nitelendiren Başkan Ercan “İstişare toplantıları bizim için çok önemli… Şehrimizin ihtiyaçlarını hep birlikte belirleyerek en kısa sürede çözüme kavuşturulması için gayret ediyoruz. Muhtarlarımıza duyarlılıkları ve ilgileri için teşekkür ediyorum. Sincan’ı hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

Muhtarlar ın sorularını tek tek yanıtlayan Başkan Ercan “Sincanımız için neler yapabiliriz diye sürekli irtibat halinde olmalıyız. Sizlerle diğer kurumların ilçemize yapacağı yatırımları görüşmeli el ele kol kola çabalamalıyız. Bütün gayretimiz Sincan’a hizmet olmalı” ifadelerini kullandı.

MUHTARLARDAN BAŞKAN ERCAN’A TEŞEKKÜR