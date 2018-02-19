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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincanlılarla birlikte sorunları el ele çözmeye devam ediyor

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincanlılarla birlikte sorunları el ele çözmeye devam ediyor
Sincan halkıyla birebir diyalog kurmaya özen gösteren Başkan Ercan esnafa ve mahallere yaptığı ziyaretlerini sürdürüyor.

Çarşı Esnafının ardından bu kez de Temelli Esnafını ve sakinlerini ziyaret eden Başkan Ercan, her gittiği yerde büyük bir ilgi ve destekle karşılanıyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincanlılarla el ele… Başkan Ercan, her cuma düzenlenen halk günlerinde Sincanlıların sorunları dinlemeye devam ederken, aynı zamanda rutin olarak esnafla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve muhtarlarla istişare toplantıları da yapmaya özen gösteriyor. İlçeyi karış karış gezerek herkesle sohbet etmeye çalışan Başkan Ercan bu kez de Temelli’deydi. Temellideki dükkanları gezerek sohbet edip çay içen Başkan Ercan’a her gittiği yerde de yoğun ilgi ve destek vardı. İlgi karşısında oldukça mutlu olan Başkan Ercan, esnaf ve vatandaşa teşekkür etti.

İstişarenin çok önemli olduğunu belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Biz hep birlikte Sincan’ız. Sincan’ın geleceği için hep birlikte çalışıyoruz. Hemşerilerimizin sıkıntılarına çözüm aramak ve onları dinlemek bizlerin en büyük görevi” dedi. Başkan Ercan “Vatandaşın sorunu, bizim sorunumuzdur. Yaptığımız her hizmetin merkezinde vatandaşımız var. Dolayısıyla onlarla iç içe ve yüz yüze olmak bizim görevimizdir. Bu buluşmalarla hem vatandaşımızın derdine çözüm buluyoruz hem de kardeşliğimizi ve birliğimizi pekiştiriyoruz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde hemşerilerimizle bir arada olmaktan sonsuz mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

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