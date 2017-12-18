Her fırsatta vatandaş ve esnafla bir araya gelen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, taksi ve dolmuş duraklarında çalışan şoför esnafını ziyaret etti.

Göreve geldiği günden bu yana sokağın nabzını tutan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, bu kez taksi ve dolmuş duraklarında çalışan şoför esnafını ziyaret etti.

Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen mesaisine devam eden Başkan Ercan, şoförler tarafından ilgiyle karşılandı. Şoför esnafı yla sohbet eden Başkan Ercan, Sincan’da devam eden projelerle ilgili de bilgi verdi.

Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette Başkan Ercan, “Sincan’da her zaman beraber olduğumuz taksi ve dolmuş şoförü kardeşlerimizin yaptığı işlerin zorluğunu ve önemini biliyoruz. Onların istek ve önerilerine her zaman açığız” şeklinde konuştu. Başkan Ercan, Sincan’ın hak ettiği yatırımları alacağını belirterek çalışmalara ara vermeden devam edildiğini söyledi.

“HALKIN İÇİNDEN GELEN BİR BAŞKANIMIZ VAR”

Çalışmalarından dolayı Başkan Ercan’a teşekkür eden şoför esnafı ise sık sık sokağa çıkıp halkın içine karışan ve sohbet eden Başkan Ercan için, "Başkanımız her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelip sohbet ediyor. Halkın içinden gelen bir Başkanımız var. Sincan için de çok güzel çalışmalar yapılıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.