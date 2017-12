Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Törekent ve Pınarbaşı’nda bulunan semt pazarlarını ziyaret etti

Her fırsatta ilçe sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ercan, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla görüştü.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan , Törekent ve Pınarbaşı’ndaki semt pazarları nı ziyaret etti. Pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ercan, çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

“BELEDİYEMİZİN KAPISI HERKESE AÇIK”

Her fırsatta vatandaşla iç içe olan Başkan Ercan, "Esnafımız bizim için değerli. Bugün yoğun çalışma tempomuzdan fırsat bulur bulmaz semt pazarlarımızı ziyaret etmek istedik. Kış öncesi belediye olarak neler yapabiliriz, pazarcı esnafımızın ve vatandaşımızın taleplerini dinledik. Vatandaşlarımız da bu husustaki memnuniyetlerini dile getirdi. Bizler onlar için bu makamda oturuyoruz, ilçemizi daha iyi şartlarda yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz. Bunu her fırsatta söylüyoruz, belediyemizin kapısı herkese, her zaman açıktır. Daha güzel bir Sincan için vatandaşlarımızla el ele çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sincan Belediyesi’nin çalışmalarından memnuniyetini dile getiren vatandaşlar ise Başkan Ercan’a teşekkürlerini iletti.