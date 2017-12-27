  • BIST 112.150
  • Altın 157,840
  • Dolar 3,8190
  • Euro 4,5444
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 11 °C

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Törekent ve Pınarbaşı’nda bulunan semt pazarlarını ziyaret etti

»
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Törekent ve Pınarbaşı’nda bulunan semt pazarlarını ziyaret etti
Her fırsatta ilçe sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ercan, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla görüştü.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Törekent ve Pınarbaşı’ndaki semt pazarlarını ziyaret etti. Pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ercan, çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

“BELEDİYEMİZİN KAPISI HERKESE AÇIK”

Her fırsatta vatandaşla iç içe olan Başkan Ercan, "Esnafımız bizim için değerli. Bugün yoğun çalışma tempomuzdan fırsat bulur bulmaz semt pazarlarımızı ziyaret etmek istedik. Kış öncesi belediye olarak neler yapabiliriz, pazarcı esnafımızın ve vatandaşımızın taleplerini dinledik. Vatandaşlarımız da bu husustaki memnuniyetlerini dile getirdi. Bizler onlar için bu makamda oturuyoruz, ilçemizi daha iyi şartlarda yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz. Bunu her fırsatta söylüyoruz, belediyemizin kapısı herkese, her zaman açıktır. Daha güzel bir Sincan için vatandaşlarımızla el ele çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 

Sincan Belediyesi’nin çalışmalarından memnuniyetini dile getiren vatandaşlar ise Başkan Ercan’a teşekkürlerini iletti. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi13 Aralık 2017 Çarşamba 10:59
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor12 Aralık 2017 Salı 11:12
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçedeki oda başkanlarını ziyaret etti08 Aralık 2017 Cuma 11:18
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’dan sabah çorbası ikramı vatandaşların yüzünü güldürdü06 Aralık 2017 Çarşamba 10:17
  • Yeteneklerini farklı bir platformda daha sergileyen Altındağlı çocuklar, bu sefer de kendi çizgi filmlerini yaptı06 Aralık 2017 Çarşamba 10:14
  • Başkan Ercan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel düzenlenen programda engelli vatandaşlar ve aileleri ile bir araya geldi05 Aralık 2017 Salı 12:31
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla Sincan Cezaevi Yerleşkesinin önüne stantlar kuruldu04 Aralık 2017 Pazartesi 11:25
  • Sincan Belediyesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in doğumunun yıldönümü olan Mevlid Kandili’ni dualarla kutladı01 Aralık 2017 Cuma 12:05
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’dan önemli açıklama; Sincan'a yeni bir hastane yapılacak30 Kasım 2017 Perşembe 11:12
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, mahalle mahalle gezerek evlere ziyaretlerde bulundu29 Kasım 2017 Çarşamba 11:07
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim