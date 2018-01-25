Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan trafik sorununu masaya yatırdı

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına yön veren Başkan Ercan sorunları daha hızlı ve etkili bir şekilde çözebilmek için bir ekip oluşturdu.

Sincan’daki trafik sorununun halledilmesine dair plan ve projelerin yapılması talimatını veren Başkan Ercan ekibin hazırladığı planları sahaya inerek inceledi.

BİRLİKTELİK VURGUSU

“Sincan’daki trafik sorunu n farkındayız” diyen Başkan Ercan vatandaşların taleplerini göz önünde bulundurduğunu söyledi. Başkan Ercan “Sonuçta bu işin bir takım işi olduğunu, iyi bir koordinasyonla bu işin başarılacağına bütün yüreğimizle inanıyoruz. Bu meseleler tek başına bir birimin çözeceği meseleler değil. Ciddi bir şekilde paylaşmak ve koordine olmak gerekiyor. Ve şu anda da trafik sorunu belediyemizin üzerinde önemle durduğu bir konu. Hepimiz elimizden gelen bütün gayretler bu sorunu çözmek için çalışacağız” dedi.