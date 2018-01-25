Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan trafik sorununu masaya yatırdı

Sincan’daki trafik sorununun halledilmesine dair plan ve projelerin yapılması talimatını veren Başkan Ercan ekibin hazırladığı planları sahaya inerek inceledi.
BİRLİKTELİK VURGUSU
“Sincan’daki trafik sorunun farkındayız” diyen Başkan Ercan vatandaşların taleplerini göz önünde bulundurduğunu söyledi. Başkan Ercan “Sonuçta bu işin bir takım işi olduğunu, iyi bir koordinasyonla bu işin başarılacağına bütün yüreğimizle inanıyoruz. Bu meseleler tek başına bir birimin çözeceği meseleler değil. Ciddi bir şekilde paylaşmak ve koordine olmak gerekiyor. Ve şu anda da trafik sorunu belediyemizin üzerinde önemle durduğu bir konu. Hepimiz elimizden gelen bütün gayretler bu sorunu çözmek için çalışacağız” dedi.
Sincan’daki trafik sorunun en aza inmesi için alternatif yolların araştırıldığını ifade eden Başkan Ercan “Çarşı içi trafiğini rahatlatmak için tasarladığımız projeleri yerinde değerlendirdik. Kısa süre içerisinde bu projelerimizi halkımızla ve ilgili kurumlarla istişare edip en iyi çözüm nasıl olacaksa o konuda gerekli adımları atacağız. İnanıyoruz ki bu çalışma sayesinde Sincan’da trafik kalitesi artacak” diye konuştu.
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