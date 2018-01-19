Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’dan Ankaragücü’ne destek

Sporu ve sporcuyu desteklediğini her fırsatta dile getiren Başkan Ercan, Ankaragücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yiğiner’le bir araya geldi.

Ankaragücü ’nün Başkenti temsil ettiğini vurgulayan Başkan Ercan “Yerel bir yönetici olarak benim görevim sorumlu olduğum kenti güzelleştirmek olduğu kadar elimden geldiği, bütçem izim verdiği kadar Ankara’nın gelişmesi için katkıda bulunmak. Ankaragücü’ne maddi manevi verdiğimiz her destek Ankara’nın gelişmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

Ankaragücü ’nün köklü geçmişini hatırlatan Başkan Ercan “Ankaragücü’nün içinde bulunduğu durum her Ankaragüçlüyü olduğu kadar beni de üzmüştü. Gerçekten Ankaragücü ’ne verdiğiniz emekleri görmekteyiz. Ankaragücü’nü nerelerden alıp nerelere getirdiniz. Bu büyük bir başarıdır. Ben bir Ankaragüçlü olarak sizlere gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

SPONSOR SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

İmkanlar ölçüsünde Ankaragücü’ne destek vereceğinin altını çizen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Sincan Belediyesi’ne bağlı SİNKENT ile Ankaragücü arasında imzaladığımız sponsorluk sözleşmesi ile önemli bir adım atıyoruz. İlerleyen süreçte imkanlarımız ölçüsünde yardım ve desteklerimizi sürdürme arzusundayız. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

YİĞİNER’DEN TEŞEKKÜR

Verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Yiğiner “Ankaragücü’nün Ankara’nın takımı, halkın takımıdır. Bu camiaya gönül vermiş yüzbinler var. Sincan Belediyesi’nin ve Başkanımızın verdiği bu destek yüzbinlere verilmiş destektir. Kendilerine şahsım ve Ankaragücü’ne gönül veren herkes adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.