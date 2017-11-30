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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’dan önemli açıklama; Sincan'a yeni bir hastane yapılacak

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’dan önemli açıklama; Sincan'a yeni bir hastane yapılacak
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan katıldığı bir radyo programında önemli açıklamalarda bulundu. Sincan’a dair soruların yanıt bulduğu programda en dikkat çekici konu ise Sincan’a yeni yapılacak hastane oldu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’dan önemli açıklama... Banko FM’de canlı yayına katılan Başkan Ercan, Efsane Hüseyin’in sorularını yanıtladı. Sincan’da yapılacak projeleri anlatan Başkan Ercan, Sincanlıların sosyal medyadan gönderdiği soruları da cevapladı. Başkan Ercan Sincanlıların dört gözle beklediği yeni hastaneyle ilgili müjdeyi verdi.

 

Başkan Ercan “Çok şükür hastaneyle ilgili her türlü pürüzü aştık. İhale tarihimiz 9 Ocak 2018 olarak sisteme girişi yapıldı. Sincan’ımıza hayırlı olsun” dedi. 

 

Başkan Ercan, yeni yapılacak hastanenin sadece Sincan’a değil Ankara’nın batısındaki bütün vatandaşlara da hizmet edeceğini anlattı. Başkan Ercan “Sincan; 480 yataklı modern bir hastane ile 90 üniteli ağız ve diş sağlığı merkezine kavuşuyor. Sağlık Bakanlığı’nın Ayaş yolu üzerine yapılacak yepyeni hastane aynı zamanda Ayaş, Güdül, Beypazarı ve Nallıhan’a da hitap edecek” diye konuştu.

 

“HER ŞEY SİNCAN İÇİN”

 

Sincanlıların taleplerinin her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Yeni hastanemizin yapımıyla ilgili süreci yakından takip ediyoruz. İnşallah Sincanlılar hakkettikleri hastaneye en kısa sürede kavuşacak. Kurumlar arası işbirliği yapacağız ve uyum halinde çalışacağız. Çünkü her şey Sincan için” ifadelerini kullandı.

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