Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’dan sabah çorbası ikramı vatandaşların yüzünü güldürdü

Sabah saatlerinde Sincan’ın farklı noktalarında Başkan Ercan çorba ikramında bulundu. Çorba arabasının başında Başkan Ercan’ı gören vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.

Sincan’da sabahın erken saatlerinde işine veya okuluna yetişmeye çalışan vatandaşlar, Sincan Belediyesi’nin ikramı çorba larla kahvaltılarını yapıyor. Hafta içi her sabah 07.00 ile 08.30 saatleri arasında gerçekleşen çorba ikramları; Sincan Tren Garı, Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi’nin Fatih ve 12. Cadde Poliklinikleri önünde yapılıyor.

ÇORBALAR BAŞKAN ERCAN’DAN

Her sabah çorbasını almaya gelen vatandaşlar bu defa kazan başında Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’la karşılaştı. İçlerini ısıtan ikramla şaşkınlıklarını gizleyemeyen Sincanlılar, Başkan Ercan’la bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Vatandaşlardan Muammer Ekinci “Ben her sabah çorbamı belediyemizin ikram arabasından alıyorum. Bugün sabah yine aynı yere geldiğimde Belediye Başkanımızla karşılaştım. Hem şaşırdım hem de mutlu oldum. Kendisine bu samimi ve içten ikramı için teşekkür ediyorum” diyerek duygularını ifade etti.

Vatandaşlarla bu vesileyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Vatandaşlarımız sabahın erken saatlerinde işe veya okula giderken kahvaltı yapmaya çoğu zaman vakit bulamıyor. Biz bu hizmetimizle halkımızın sağlığını düşünüyor ve kahvaltı yapmaya imkânı bulamayan vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Sincanlıların sabah çorba ikramı na yoğun ilgi göstermesi beni mutlu etti” şeklinde konuştu.

FETÖ DAVASI SÜRECİNDE DE ÇORBA İKRAMI DEVAM EDİYOR

Çorba dağıtım noktalarını vatandaşların yoğun olduğu yerlere göre belirlediklerini kaydeden Başkan Ercan günde binlerce Sincanlının gününe belediyenin ikramıyla başladığını söyledi.