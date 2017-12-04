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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla Sincan Cezaevi Yerleşkesinin önüne stantlar kuruldu

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla Sincan Cezaevi Yerleşkesinin önüne stantlar kuruldu
Kurulan stantlarda Sincan Belediye çalışanları çeşitli ikramlar ile de vatandaşlara destek verdi. Sabahın ilk saatlerinde Sincan Cezaevi Yerleşkesinin önüne giden Başkan Ercan da şehit yakınlarıyla ve gazilerle bir araya geldi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) çatı kadrosunun yargılanmasına Sincan Cezaevi Yerleşkesinde devam edildi. Hain darbe girişiminden sorumlu sanıkların yargılandığı davayı şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar takip etti. 15 Temmuz gecesi ve sonrasındaki demokrasi nöbetlerinde olduğu gibi dava sürecinde de Sincan Belediyesi vatandaşı yalnız bırakmadı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın da özenle takip ettiği bu süreçte bütün imkânlar seferber edildi. Başkan Ercan’ın talimatıyla kurulan stantlarda yiyecek ve içecek ikramlarında bulunuldu. Sadece maddi olarak değil, aynı zamanda manevi olarak da misafirlerinden desteğini esirgemeyen Sincan Belediyesi, şehit ailelerini ve gazileri yalnız bırakmadı.

 

“ŞEHİT AİLELERİNİ VE GAZİLERİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

 

Sabahın ilk saatlerinde Sincan Cezaevi Yerleşkesinin önüne giden Başkan Ercan, şehit yakınlarıyla alakadar oldu. Herkesle tek tek ilgilenen Başkan Ercan, “Biz Sincan Belediyesi ve Sincanlılar olarak darbe teşebbüsünün ilk dakikasından itibaren sokaklarda ve meydanlardaydık. Sincan içinden de hem şehitlerimiz hem gazilerimiz var. Bizler şehit ailelerimizi ve gazilerimizi yalnız bırakmayacağız. Herkesten önce biz vardık burada, olmaya da devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki bu hainler hak ettiği en ağır cezayı bulacaktır” diye konuştu.

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