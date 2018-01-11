Sincan Belediyesi, 10 Ocak İdareciler ve Çalışan Gazeteciler Gününde Sincanlı idarecileri ve gazetecileri unutmadı

Sincan Belediyesi’nden Gazeteci ve İdarecilere özel program. İdareciler ve Gazeteciler günü vesilesiyle bir araya gelen idareci ve gazetecilere, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ev sahipliği yaptı.

Sincan Kültür Evi’nde gerçekleşen programa; Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Solmaz’ın yanı sıra Belediye Meclis Üyeleri, okul idarecileri ve muhtarlar da katıldı.

“İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN”

Konuklarını kapıda karşılayan Başkan Ercan, idareci ve gazeteciler le tek tek sohbet etti. İdareciliğin öneminden bahseden Başkan Ercan idarecilerin devleti ve vatanı temsil ettiğini ifade etti. Başkan Ercan “Aziz milletimize hizmet eden bütün idarecilerimiz ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesini düstur edinmeli. Bizlere vakfedilen bu ulvi görevi layıkıyla yerine getirmeli bunun için gayret etmeliyiz. Bu yüzden İdareciler Günü, idarecilerimizin tecrübelerinin paylaşılması ve meslekî vazife bilincinin canlı tutulması açısından önem arz etmektedir. Ben bu vesileyle bütün idarecilerimizin gününü kutluyorum” dedi.

“MEDYA DEMOKRASİNİN AYRILMAZ PARÇASI”