Sincan Belediyesi Afrin’de korkusuzca savaşan kahraman Mehmetçiklerimize özel bir program düzenleyecek

Sincan’dan Afrin’e selam ve dua… Yaptığı programlarla adından sıkça söz ettiren Sincan Belediyesi önemli bir programa daha imza atıyor.

Sincan Belediyesi Afrin’de günlerdir devam eden operasyonda gövdesini vatanına siper eden kahraman Mehmetçiklerimize dua ve selam gecesi düzenliyor. Aziz şehitlerimizin rahmetle gazilerimizin minnetle anılacağı “Sincan’dan Kahraman Mehmetçiklerimize Selam ve Dua Gecesi” isimli program 26 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek.

UNUTULMAZ ANLAR YAŞANACAK

Sincan Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen program saat 19.00’da başlayacak. Sanatçı Uğur Işılak Kahramanlık türküleriyle, Ahmet Hamdi Akseki İmam Hatibi Hafız Ahmet Tel dualarıyla, Yazar Mete Yarar ise bam teline dokunan cümleleriyle programa eşlik edecek. Unutulmaz anların yaşanacağı programda başta Afrin Zeytin Dalı operasyonunun ilk şehidi olan Sincanlı Musa Özalkan ve bütün şehit ve gaziler minnet, rahmet ve dualarla anılacak.

ÜLKEYİ BİR ARADA TUTAN MİLLİ RUHTUR

“Aziz kahramanlarımızın ne fedakârlıklar yaptığını her an hatırlamamız gerekir” diyen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Milletleri bir arada tutan, yaşadıkları toprakları vatan yapan ve o vatan üzerinde ortak idealler etrafında birleşerek ilerlemelerini sağlayan ‘Milli Ruh’ tur. Bizler tarihin akışını değiştiren birçok destana imza attık; Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı,15 Temmuz hain darbe girişimine gösterdiğimiz direniş… Ve şimdi de Afrin. Bizler o milli ruh sayesinde birleştik, onun sayesinde, gidişatın seyrini değiştirdik. Bizi biz yapan o milli ruh bugün geçmişte olduğu gibi yine bizlerle” dedi.

“Şanlı zaferlere imza atan yürekli şehitlerimizin hatırasına yakışır birlik beraberlik göstermeliyiz. İşte bu program milli ruhumuzu yeniden canlandırmak için güzel bir vesiledir. Afrin’deki askerlerimize muvaffakiyetleri için ve şehadet mertebesine yükselen yiğitlerimiz için ‘Sincan’dan Kahraman Mehmetçiklerimize Selam ve Dua Gecesi’ isimli programa bütün vatandaşlarımızı bekliyorum” diye konuştu.