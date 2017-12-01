  • BIST 103.559
  • Altın 161,864
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 16 °C

Sincan Belediyesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in doğumunun yıldönümü olan Mevlid Kandili’ni dualarla kutladı

»
Sincan Belediyesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in doğumunun yıldönümü olan Mevlid Kandili’ni dualarla kutladı
Mevlid Kandili programı kapsamında Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan Sincanlılarla buluştu. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın da katıldığı programda Peygamber Efendimizin hayatından örneklerle aile yaşamı anlatıldı.

Sincan Belediyesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in dünyaya teşrifleri olan Mevlid Kandili ’ne özel bir program düzenledi. Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Salonu’nda gerçekleşen “Mevlid Kandili Özel” program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra vatandaşlar, program kapsamında Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan ile birlikte peygamber sevgisini tazeledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdikleri programda adeta insan seli yaşandı. Mevlid Kandili’ni en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Sincanlılar, programı dinleyebilmek için saatler öncesinden salonu doldurdu.

 

Peygamber Efendimizin hayatının anlatıldığı programda Nursaçan “Günümüzün en büyük problemi aile içi şiddet. Eğer biz buna son vermek istiyorsak O yüce insanın hayatına bakacağız. Eşine, çocuklarına nasıl davrandığına bakacaz. Ne zaman ki Peygamberimizin hayatını içselleştirmeye başlayacağız o zaman bu problemler ortadan kalkacak” dedi.

 

Büyük bir ilgiyle karşılanan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan tüm İslam aleminin Mevlid Kandili’ni kutladı. Başkan Ercan kadınların yoğun ilgi gösterdiği programa “Kadınlarımızın bu tür programlara teveccühünü görünce sizlerin manevi ve milli meselelere ne kadar ilgi duyduğunuza bir kez daha şahit oldum. Bu beni çok mutlu etti zira nesilleri yetiştiren sizlersiniz. Vatanına milletine faydalı insanlar sizin çabanızla yetişiyor. Bu duyarlılığınıza en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum” dedi.

 

Başkan Ercan Sincanlıların kandilini şu sözlerle kutladı: “Muhabbetten Muhammed oldu hasıl... Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Bizler burada tecelli eden bu muhabbetle bir aradayız. Bu vesileyle mevlid-i nebevi haftanızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.” 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve İl Yönetimi, Başkan Murat Ercan’ı ziyaret etti22 Kasım 2017 Çarşamba 11:11
  • AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Başkan Ercan’ı ziyaret etti20 Kasım 2017 Pazartesi 12:26
  • ​Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, göreve gelir gelmez sokağın nabzını tuttu17 Kasım 2017 Cuma 11:25
  • Sincan Belediye Başkanı seçilen Murat Ercan’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor15 Kasım 2017 Çarşamba 10:54
  • ​Sincan Belediye Başkanı seçilen Murat Ercan makamında ziyaretçilerini ağırlıyor14 Kasım 2017 Salı 12:16
  • Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna muhtarlarla bir araya geldi05 Kasım 2017 Pazar 11:51
  • Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sincan sanayi esnafıyla bir araya geldi03 Kasım 2017 Cuma 10:30
  • Sincan Belediyesi, sokak hayvanları konusunda büyük bir duyarlılık örneği gösteriyor22 Ekim 2017 Pazar 10:46
  • Sincan İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü meslek edindirme kurslarına devam ediyor19 Ekim 2017 Perşembe 11:27
  • Sincan Belediyesi, gençleri bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor13 Ekim 2017 Cuma 11:36
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim