Sincan Belediyesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in doğumunun yıldönümü olan Mevlid Kandili’ni dualarla kutladı

Mevlid Kandili programı kapsamında Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan Sincanlılarla buluştu. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın da katıldığı programda Peygamber Efendimizin hayatından örneklerle aile yaşamı anlatıldı.

Sincan Belediyesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in dünyaya teşrifleri olan Mevlid Kandili ’ne özel bir program düzenledi. Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Salonu’nda gerçekleşen “Mevlid Kandili Özel” program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra vatandaşlar, program kapsamında Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan ile birlikte peygamber sevgisini tazeledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdikleri programda adeta insan seli yaşandı. Mevlid Kandili’ni en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Sincanlılar, programı dinleyebilmek için saatler öncesinden salonu doldurdu.

Peygamber Efendimizin hayatının anlatıldığı programda Nursaçan “Günümüzün en büyük problemi aile içi şiddet. Eğer biz buna son vermek istiyorsak O yüce insanın hayatına bakacağız. Eşine, çocuklarına nasıl davrandığına bakacaz. Ne zaman ki Peygamberimizin hayatını içselleştirmeye başlayacağız o zaman bu problemler ortadan kalkacak” dedi.

Büyük bir ilgiyle karşılanan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan tüm İslam aleminin Mevlid Kandili ’ni kutladı. Başkan Ercan kadınların yoğun ilgi gösterdiği programa “Kadınlarımızın bu tür programlara teveccühünü görünce sizlerin manevi ve milli meselelere ne kadar ilgi duyduğunuza bir kez daha şahit oldum. Bu beni çok mutlu etti zira nesilleri yetiştiren sizlersiniz. Vatanına milletine faydalı insanlar sizin çabanızla yetişiyor. Bu duyarlılığınıza en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Ercan Sincanlıların kandilini şu sözlerle kutladı: “Muhabbetten Muhammed oldu hasıl... Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Bizler burada tecelli eden bu muhabbetle bir aradayız. Bu vesileyle mevlid-i nebevi haftanızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”