Sincan Belediyesi, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle beraber Türkçemize sahip çıkıyor

Ankara genelinde başlatılan “Dilimi Koruyalım” projesinin ödül töreni Sincan’da gerçekleşti. Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Dilimizi korumak milletimizi, vatanımızı korumaktır. Türkçe’ye her vatan evladının sahip çıkması gerekir” dedi.

Türkçe’ ye sahip çıkmak adına geçtiğimiz günlerde Sincan Belediyesi ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Dilimizi Koruyalım” projesinin protokolü imzalanmıştı. Proje kapsamındaki yarışmalar sonuçlandı ve ödül töreni Sincan’da büyük bir katılımla gerçekleşti. Törene; Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yrd. İhsan Yalçınkaya, Türk Dil Kurumu Bilimsel Araştırmalar Müdürü Yaşar Yılmaz ve Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Solmaz’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

ÖDÜL TÖRENİ SİNCAN’DA YAPILDI

Ankara’nın 25 ilçesindeki tüm resmi ve özel okulların katılımıyla gerçekleşen proje kapsamında, ilkokul öğrencileri kitap ayracı hazırlayacak, ortaokul öğrencileri mani yazacak, lise öğrencileri ise afiş tasarlayacaktı. Sadeliğini yitiren Türkçe’nin korunmasının ve yabancı kültürlerden arındırılmasının hedeflendiği projede dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncü olmak üzere toplam dokuz öğrenci Sincan Erkan-Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşen törenle ödüllendirildi.

BİRİNCİYE ÖDÜL BAŞKAN TUNA’DAN

Ankara genelinde mani yazma etkinliğinde birinci olan Keçiören Osmansin Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Işık’a ödülünü Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna verdi. Programda özellikle çocuklarda ve gençlerde bu bilincin oluşturulmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Tuna “Biliyoruz ki bir milleti millet yapan en önemli değerdir dil. Türkçemiz yeryüzünde konuşulan en büyük diller arasında yer almaktadır. Türkçe’nin korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra gelecek kuşaklara anlamlı bir miras olarak aktarılabilmesi de büyük önem taşıyor” dedi.

ÖNEMLİ OLAN GENÇLER

Özellikle çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesi noktasında hayata geçirilen projelere büyük önem verdiğini belirten Başkan Tuna “Dilimizi Koruyalım projesiyle de çocuklarımızda ve gençlerimizde günlük hayatta Türkçemizde var olan kelimeler yerine, yabancı kelimeleri kullanmaktan kaçınmamız gerektiği bilincini oluşturduğumuza inanıyoruz. Yarışmada emeği geçen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu projenin içinde yer almaktan çok mutluyuz” diye konuştu.

BAŞKAN TUNA’YA ÖDÜL

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya da programda plaket takdim edildi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İhsan Yalçınkaya “Sincan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tuna’nın maddi ve manevi desteğini hep hissettik. Kendisine İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.