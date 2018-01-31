Sincan Belediyesi, ara tatil döneminde okullarda ilaçlama çalışmasına devam ediyor

Her mevsim yaptığı ilaçlama çalışması ile halk sağlığını korumayı amaçlayan Sincan Belediyesi, ara tatil döneminde de okullarda ilaçlama çalışmasına devam ediyor.

Sincanlıların daha temiz bir alanda zaman geçirmesi için Sincan Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Bahar ve yaz aylarında ilçede ilaçlama seferberliği başlatan Sincan Belediyesi bu defa okulları ilaçlıyor.

Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte okullarda dezenfeksiyon çalışması başlatan Sincan Belediyesi ilçedeki bütün okulları ilaçlamayı hedefliyor . Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yeni eğitim öğretim yılında öğretmen ve öğrencilere temiz ve sağlıklı bir ortam için çalışıyor.

YÖNETMELİĞE UYGUN

Sincan Belediyesi okullardaki;okul bahçesi de dahil olmak üzere eğitim kurumu içerisinde yer alan tüm sınıf, oda, koridor, tuvalet ve diğer üniteleri dezenfekte ediyor. Bunun dışında depo, kazan dairesi vb. alanlar da Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak haşerelere karşı ilaçlanıyor.

“EN DEĞERLİ VARLIĞIMIZ ÇOCUKLARIMIZ”