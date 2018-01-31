  • BIST 120.253
  • Altın 162,025
  • Dolar 3,7522
  • Euro 4,6718
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C

Sincan Belediyesi, ara tatil döneminde okullarda ilaçlama çalışmasına devam ediyor

»
Sincan Belediyesi, ara tatil döneminde okullarda ilaçlama çalışmasına devam ediyor
Her mevsim yaptığı ilaçlama çalışması ile halk sağlığını korumayı amaçlayan Sincan Belediyesi, ara tatil döneminde de okullarda ilaçlama çalışmasına devam ediyor.

Sincanlıların daha temiz bir alanda zaman geçirmesi için Sincan Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Bahar ve yaz aylarında ilçede ilaçlama seferberliği başlatan Sincan Belediyesi bu defa okulları ilaçlıyor.  

Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte okullarda dezenfeksiyon çalışması başlatan Sincan Belediyesi ilçedeki bütün okulları ilaçlamayı hedefliyor. Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yeni eğitim öğretim yılında öğretmen ve öğrencilere temiz ve sağlıklı bir ortam için çalışıyor.

YÖNETMELİĞE UYGUN

Sincan Belediyesi okullardaki;okul bahçesi de dahil olmak üzere eğitim kurumu içerisinde yer alan tüm sınıf, oda, koridor, tuvalet ve diğer üniteleri dezenfekte ediyor. Bunun dışında depo, kazan dairesi vb. alanlar da Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak haşerelere karşı ilaçlanıyor.

“EN DEĞERLİ VARLIĞIMIZ ÇOCUKLARIMIZ”

Öğrencilerin hijyenik bir ortamda eğitim görmelerini önemsediklerinin vurgusunu yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın sağlığı bizler için çok önemli. Daha sağlıklı ve hijyenik şartların sağlanması için ilçe sınırları içinde bulunan tüm okullarda, ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları okullar açılana kadar devam edecek” diye konuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sincan Belediyesi, 10 Ocak İdareciler ve Çalışan Gazeteciler Gününde Sincanlı idarecileri ve gazetecileri unutmadı11 Ocak 2018 Perşembe 11:51
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Bosna Hersek’ten gelen misafirleri ağırladı07 Ocak 2018 Pazar 11:56
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Törekent ve Pınarbaşı’nda bulunan semt pazarlarını ziyaret etti27 Aralık 2017 Çarşamba 10:53
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, göreve gelmesinin ardından ilk kez cübbe giyerek nikâh kıydı27 Aralık 2017 Çarşamba 10:50
  • ​Uluslararası Görme Engelliler Judo Şampiyonası Sincan'da düzenlendi19 Aralık 2017 Salı 11:26
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, taksi ve dolmuş duraklarında çalışan şoför esnafını ziyaret etti18 Aralık 2017 Pazartesi 11:00
  • Öğrenci Yaşam Koçu ve Drama Eğitmeni Emine Koç Sincan'da seminer düzenledi14 Aralık 2017 Perşembe 10:32
  • Uzman Doktor Serhat Cömert bel ve boyun fıtığı konulu seminer düzenledi13 Aralık 2017 Çarşamba 12:08
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi13 Aralık 2017 Çarşamba 10:59
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor12 Aralık 2017 Salı 11:12
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim