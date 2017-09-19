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Sincan Belediyesi, Arakanda zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimiz için harekete geçti

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Sincan Belediyesi, Arakanda zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimiz için harekete geçti
İHH ve Sincan STK Platformuyla beraber yardım kampanyası başlatan Sincan Belediyesi vatandaşları da bu kampanyaya dahil ediyor. Lale Meydanında kurulan stantlarda vatandaşlar Arakan’a maddi destekte bulunabiliyor.

Burma hükümetine bağlı silahlı güçler ile Budist rahipler tarafından Arakan’daki Müslümanlara karşı başlatılan katliamlar devam ederken, Sincan’dan Arakan’daki kardeşlerine yardım eli uzanıyor. Sincan Belediyesi, İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve Sincan STK Platformu bir araya gelerek Arakan için harekete geçti.

Yardım kampanyasının basın açıklamasına; Ak Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları ve yüzlerce Sincanlı katıldı.

“SİNCAN KENDİNE YAKIŞANI YAPTI”

Yaptığı açıklamada Arakan’da yaşanan drama dikkat çeken AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, toplanan yardımın önemini vurguladı. İslam dininin yaşatmayı esas aldığına işaret eden Gündoğdu, Doğu Türkistan’dan Suriye’ye, Filistin’den Irak’a kadar birçok ülkede benzer dramlar yaşandığını ifade etti. Gündoğdu “Sincan her zaman olduğu gibi yine kendisine yakışanı yaptı. Yardımını esirgemeyen tüm herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

“Kardeşinin acısı senin acındır” diyen Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük yardım kampanyasının öneminden bahsetti. Küçük “Geçmişte Müslüman kardeşlerimiz nasıl bizim yardımımıza koştularsa bugün bizler de aynı şeyi yapmalıyız. Biz onlara bunu borçluyuz. İnşallah bugün burada yapacağımız yardımlar en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaşır” dedi.

“Hayır” işlerinde yer almanın herkese nasip olmayacağını belirten Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Böyle hayırlı hizmetlerin ortağı olmak, hayırlı hizmetlere dahil olmak çok önemli bir meziyet. Hayır etmek herkese nasip olmaz. O da bir lütuf meselesidir. Bazıları vardır malını mülkünü bir kenara koyar kimseye hayrı olmaz geçer gider. İnşallah biz Sincan Belediyesi olarak üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek için gayret edeceğiz. Gün bir olma diri olma günüdür. Allah herkesin hayrını kabul etsin” diye konuştu. 

Arakan’daki Müslüman kardeşlerimize nakdi yardım yapmak isteyenler Sincan Lale Meydanında bağışta bulunabilir. 24 Eylül pazar akşamına kadar devam edecek yardım kampanyasına tüm vatandaşlar davetlidir.

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