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Sincan Belediyesi aşıklık geleneğini yeni nesillere aktarmak için “Aşıklar Gecesi” isimli bir program düzenledi

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Sincan Belediyesi aşıklık geleneğini yeni nesillere aktarmak için “Aşıklar Gecesi” isimli bir program düzenledi
Aşık Kul Nuri ve Aşık Beyzade Arslan karşılıklı atışmalarda bulunarak sazıyla sözüyle izleyicilere keyifli saatler yaşattı.

Sincan Belediyesi Anadolu’nun kültürünü ve unutulmayacak geleneklerini Sincan’da yaşatmaya devam ediyor. Sincan Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Aşıklar Gecesi Sincan Lale Meydanı Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Salonu dolduran Sincanlılar unutulmaz geceye tanıklık etti. Aşık Kul Nuri ve Aşık Beyzade Arslan Anadolu’nun dört bir yanından türküler ve atışmalar seslendirdiler.

 

Aşıkların kendi söz ve yorumları ile okudukları eserler, vatandaşları zaman zaman güldürürken, kimi zaman da ağlattı. Güncel konular ile yaşam kültürünün saza ve söze yansıdığı gecede, türkülerin yanı sıra birbirinden güzel hikâyeler de anlatıldı. Sazlı sözlü halk geleneğinin temsilcisi aşıklar, atışmalarıyla vatandaşlardan alkış aldı. Aşıklar geceden duydukları memnuniyeti sazlarına ve sözlerine yansıtarak, Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya teşekkür etti.

 

Kültürel mirasın aktarılmasına değer veren Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna aşıklık geleneğinin yeni nesillere aktarılması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Tuna “Aşıklık geleneği Türk milletinin binlerce yıllık bir olgusudur. Onlar sazları ve sözleri ile bu milletin duygularına tercüman oldular. Hem heyecanımızı hem coşkumuzu, hem bilgi birikimimizi sazları ve sözleri ile bizlere yüzyıllardır anlatıyorlar. Aşıklarımızın sanatları ile bu güzel geleneğini yaşatmış olacağız” dedi. Aşıkların sadece bu işin sanatsal kısmı değil eğitsel kısmı ile de uğraştıklarını aktaran Başkan Tuna “Okudukları şiirlerle sazlarına ortak ettikleri nağmelerle, belirtmek istedikleri mesaj var. Bu mesajla birlikte toplumu da bir nevi yönlendiriyorlar “dedi. Ozanların bir özelliğinin de Türk milletinin milli duygularını ayakta tutan sanatçılar olduğunu ifade eden Başkan Tuna “Sincan Belediyesi olarak Türk milletinin bu geleneğini ve kültürünü yaşatmak için imkânlarımız ölçüsünde çaba harcayacağız” diye konuştu.

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