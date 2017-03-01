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Sincan Belediyesi bağımlılıkla mücadeleye devam ediyor

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Sincan Belediyesi bağımlılıkla mücadeleye devam ediyor
Madde bağımlılığına karşı vatandaşları bilinçlendiren Sincan Belediyesi, Sincan’ın dört bir yanında bu çalışmayı sürdürüyor.

Gençler ve ailelere yönelik seminerlerde karşılaşılabilecek durumlar ve yapılacaklar anlatılıyor.

Madde bağımlılığı ile mücadelede birçok başarılı projeye destek olan Sincan Belediyesi gençlerin bu tuzağa düşmemesi için çalışıyor.  Bağımlılıkla mücadelede diğer belediyelere örnek olan Sincan Belediyesi, gençler ve ailelerini bilinçlendirme çalışmalarına büyük önem veriyor. Sincan’ın dört bir yanındaki eğitim seminerlerinde uyuşturucu tuzaklarının nasıl kurulduğu ve sonrasındakiler anlatılıyor. Seminerlerde uzmanlar, gençlere bu tuzaklardan kurtulmak için altın ipuçları veriyor. Madde bağımlılığına karşı bilinç oluşturma çalışması, sadece seminerlere bağlı kalmıyor. Belirli periyodlarda tiyatro ve drama gösterileriyle bağımlılıkla mücadele farklı bir boyut kazandırıyor.

“TOPYEKÛN MÜCADELE LAZIM”

Gençlerin ve ailelerin bilinçlendirilmesine her zaman önem verdiklerini söyleyen Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Maalesef ki bağımlılık çağımızın belası. Bu yüzden bağımlılıkla mücadelede topyekûn savaşmamız gerekir. Kişinin kendisinden başlayarak ailesinde daha sonra çevresinde ve yurt genelinde bilinç oluşturmamız lazım. İnanıyoruz ki bu bilinçlendirme çalışmalarımız meyvesini verecek. Çağımızın musibeti olan bağımlılığın üstesinden hep beraber geleceğiz” diye konuştu.

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