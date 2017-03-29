Yaklaşık 3 bin liseli öğrencinin faydalandığı bu geziyle hem milli değerlerimiz yerinde anlatılıyor hem de gençler eğitim konusunda motive ediliyor.

Sincan Belediyesi’nden anlamlı gezi… Kültürel mirasın aktarılması konusunda titizlikle çalışan Sincan Belediyesi başarılı lise öğrencilerini Çanakkale’ye götürüyor. Yaklaşık 3 bin liseli öğrencinin faydalandığı bu geziyle hem milli değerlerimiz yerinde anlatılıyor hem de gençler eğitim konusunda motive ediliyor. Çalışanın ödüllendirildiğini ifade eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “ Çalıştılar, başardılar. Biz de gezilerimiz ile onları ödüllendirdik” dedi.

Sincan Belediyesi kültürel değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyor. 4 bin Sincanlıyı Çanakkale, Bursa ve Konya Kültür Gezileriyle buluşturan Sincan Belediyesi bu defa kolları gençler için sıvıyor. Geçtiğimiz sömestr tatilinde okul birincilerini Konya’ya götüren Sincan Belediyesi şimdi de öğrencileri Çanakkale gezisiyle buluşturuyor. Sincan’da takdir belgesi alan tüm lise öğrencilerine Çanakkale Gezisi hediye eden Sincan Belediyesi öğrencilerin büyük beğenisini topluyor. İlk kafileyi geçtiğimiz günlerde Çanakkale’ye götüren Sincan Belediyesi 21 Nisan’a kadar 3 bin öğrenciyi Çanakkale’ye götürmeyi hedefliyor.

Öğrencileri hem derslerinde başarılı olması için motive eden Sincan Belediyesi, aynı zamanda öğrencileri milli ve manevi değerlerimizi aktarmayı hedefliyor. Günübirlik gerçekleşen gezide Sincanlı öğrenciler tarihi değiştiren Çanakkale Zaferi’ni yerinde görme imkânı buluyor. Öğrenciler Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı Anıtı ve 57. Alay Şehitliği’ni geziyor. Tüm günlerini şehitlikte geçiren öğrenciler manevi değerlerin havasını soluyor.

ÖĞRENCİLER DE ÖĞRETMENLER DE VELİLER DE MEMNUN

Mutluluğu gözünden okunan Sincan Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nisanur Uşar Çanakkale’yi görecek olmanın mutluluğunu şöyle anlatıyor: “ Hep kitaplarda okuduğumuz, başkalarından dinlediğimiz Çanakkale’yi yerinde göreceğim için çok heyecanlıyım. Bana arkadaşlarımla beraber unutamayacağım bu gezi imkânını sunan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya çok teşekkür ederim.”

Öğrencilerin bu geziler ile başarılarının arttığını ifade eden Sincan Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Ölmez Sincan Belediyesine teşekkür ediyor. Ölmez “ Öğrencilerimizin bu gezilerle motivasyonu artıyor ve bir sonraki yıla daha başarılı olma eğilimini gösteriyor. Ancak bundan ziyade milli değerlerimizi gidip yerinde görmeleri, kültürümüzü en iyi şekilde aktarmaya vesile oluyor” diye konuştu. Veliler de en az öğrenciler ve öğretmenler kadar memnun Ev Hanımı Yüksel Uğramaz gençlerin bu gezilere katılmasından oldukça mutluluk duyduğunu söyledi.

MAZİSİ GÜÇLÜ OLANIN ATİSİ DE GÜÇLÜ OLUR

Bizi biz yapan değerleri bilmemiz gerektiğini ifade eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna manevi değerlerimizin aktarılmasının önemli olduğunu söyledi. Başkan Tuna “Kültürel benliğimizi korumak, onları yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için el ele vermeliyiz. Hiçbir millet yoktur ki kültürel mirasını korumadan millet sıfatını taşısın. Mazisi güçlü olanın atisi de güçlü olur. Unutmayalım ki bizler mazisi güçlü olan bir milletiz. Bu yüzden bu değerleri yerinde görmek ve bu değerleri yerinde anlatmak bizim görevimizdir” dedi.