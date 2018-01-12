Sincan Belediyesi bu defa bir tür sindirim problemi olan Çölyak hastalığıyla ilgili program düzenledi

Bir sindirim problemi olarak ortaya çıkan Çölyak hastalığıyla ilgili çalışma yapan Sincan Belediyesi Sincan’da yaşayan Çölyak hastalarıyla birebir iletişime geçti.

Sincan Belediyesi’nden örnek seminer. Farklı dallarda birçok konuyla ilgili eğitici seminerler veren Sincan Belediyesi bu defa bir tür sindirim problemi olan Çölyak hastalığı yla ilgili program düzenledi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla gerçekleşen seminere; Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Harmancı, Diyetisyen Elif Melek Avcı ve Sincan’da yaşayan Çölyak hastaları katıldı.

Lale Meydanı Konferans Salonunda gerçekleşen program hastalara Çölyak hastalığıyla ilgili detaylı bilgiler verildi. Lale Meydanı Konferans Salonu’nda gerçekleşen programda merak edilen sorular yanıt buldu.

ÇÖLYAK NEDİR?

Çölyak hastalığı yla ilgili birçok kişinin bilinçlendirilmesi gerektiğini anlatan Harmancı Çölyak hastalığını şöyle özetledi: “Çölyak; bağırsaklardaki sindirimi sağlayan villus denilen yapıların bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla da yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir sindirim yla ilgili birçok kişinin bilinçlendirilmesi gerektiğini anlatan Harmancı Çölyak hastalığını şöyle özetledi: “Çölyak; bağırsaklardaki sindirimi sağlayan villus denilen yapıların bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla da yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir sindirim sistem i hastalığıdır. Yani Çölyak hastaları buğday, çavdar ve arpada bulunan glütenli gıdaları tüketememektedir. Tüketildiği takdirde bağırsak yüzölçümü gittikçe azalır ve alınan gıdalar emilemez hale gelir. Sonuçta beslenme yetersizliği, arkasından da hastalık belirtileri ortaya çıkar.”

ÇÖLYAK’TA EN ÖNEMLİ ŞEY BESLENME

Çölyak hastalığıyla mücadelede en önemli şeyin beslenme olduğuna vurgu yapan Avcı vatandaşlara alternatif gıda tüketim yollarını anlattı. Avcı “Glüten içermesi ihtimali olan yiyeceklerin glütensiz gıda maddeleri ile aynı yerde bulunmaması önemlidir. Glütenli gıdaların glütensiz gıdalara temas etmemesi için bu maddeleri hemen ayırın” uyarısında bulundu. Bu süreçte en önemli şeyin aile desteği olduğuna da vurgu yapan Avcı “Bu süreçte ailenizle zaman geçirmeye sosyalleşmeye önem verin” dedi.

“HERKES ÇOK DEĞERLİ”

Çölyak hastalarıyla bir araya gelen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan vatandaşların taleplerini dinledi. Herkes için çalıştıklarının vurgusunu yapan Başkan Ercan “Sincanımızda herkes bizim için çok değerli. Vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmak yoksun oldukları imkanlara ulaşmalarını sağlamak bizim en büyük gayemiz. Belediye Başkanı olarak göreve geldiğim süreçte verdiğim ilk talimat Çölyak hastalığıyla ilgili oldu. Sizlerin sıkıntılarını birebir görüşerek çözmeye çalışmak benim hassasiyetle üzerinde durduğum bir konu. Bizler inşallah bu programla ilk adımı attık. İnşallah bundan sonraki süreçte daha verimli sonuçlar elde edeceğiz” diye konuştu.

Odak noktasının insan olduğunu ifade eden Başkan Ercan “Biz Sincan Belediyesi olarak huzurlu, mutlu, geleceğe güvenle bakan bir Türkiye için hizmet ediyoruz. Bu hususta vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını sıkıntı haline dönmeden tespit edip, ona göre gerekli hizmetlerimizi yürütmek ve tedbirleri almak durumundayız. Çölyakla ilgili daha öncesinde, sıkı bir çalışma yaptık. Çölyak Derneğiyle bir araya gelerek sizlere daha iyi nasıl hizmet edebiliriz bununla ilgili bir çalışma başlattık” dedi.

GLÜTENSİZ GIDA DESTEĞİ

Çölyak hastalarının ihtiyaçlarının ne olduğunun tespiti konusunda çalıştığını vurgulayan Başkan Ercan “Çölyak ne demektir, Çölyaklı hastalarımızın ihtiyacı nedir bunları tespit ettik. Hastalarımızın yaşam seviyesini arttırmak için gerekli çalışmaları yaptık. İnşallah bundan sonra glütensiz gıda temini konusunda Sincan Belediyesi olarak elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Sizlerin bu sıkıntısını en aza indirmeye çalışacağız “dedi.

VATANDAŞLAR MEMNUN