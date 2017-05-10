Sincan Belediyesi, aileleri bilinçlendirmeye devam ediyor. Aile Haftası için özel bir program düzenleyen Sincan Belediyesi “Çocuğun başarısında ailenin önemi” konulu bir seminer düzenledi.

Yüzlerce Sincanlının katıldığı programa Eğitimci- Yazar Ahmet Maraşlı da eşlik etti. Ailelere altın değerinde öğütler veren Maraşlı “ Aile bir toplumun mihenk taşıdır” dedi.

Sincan Belediyesi, aileye verdiği önemi Aile Haftası kapsamında düzenlediği etkinlik ile bir kez daha gözler önüne serdi. Belirli periyodlarla düzenlenen seminerler ve konferanslar ile bilinçlendirme çalışmaları yapan Sincan Belediyesi hizmetlerine devam ediyor. Sağlıklı bir neslin yetişmesine katkı sağlamak yolunda emin adımlar atan Sincan Belediyesi Aile Haftası için de ayrı bir program düzenledi. Sincan Lale Meydanı Konferans Salonunda gerçekleşen programa Eğitimci- Yazar Ahmet Maraşlı konuk oldu. Sincanlıların yoğun ilgi gösterdiği programın konusu ise “Çocuğun başarısında ailenin önemi”ydi.

“ÇOCUĞUNUZU GÖZLEMLEYİN”

Maraşlı, Sincanlı ailelerle çocuk eğitiminde önemli detayları paylaştı. Maraşlı ailelere “Şikâyetçi olduğunuz bu dünyaya bakarken; geleceğin dünyasını kuracak, çocuk yetiştirecek anne babalarını sizin yetiştirmekte olduğunuzu unutmayın” dedi. Çocuklara zaman ayrılması gerektiğini ifade eden Maraşlı, günümüzde o zamanı teknolojinin doldurduğunu ve bunun tehlikeli olduğundan bahsetti. Maraşlı “Çocuğunuzu, yapabileceğini düşündüğünüz bir alana yönlendirin; ona bazı idealler kazandırmak içinse çocuğunuzu iyi gözleyin ve yeteneklerini keşfedin” dedi. Eğitimci – Yazar Ahmet Maraşlı gördüğü ilgiden memnuniyetini dile getirerek Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya teşekkür etti.

“AİLE TOPLUMUN ÖZÜDÜR”

Ailenin toplumun temel yapısını oluşturduğunu ifade eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna bu tür söyleşilerin önemli olduğunun altını çizdi. Başkan Tuna “Aile toplumun özüdür. Onu tahribe yönelen her şey toplumun tahribine yönelmiş demektir. Bu bilinçle biz Sincan Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bir memleketin yükselmesi ev ve aile muhabbetine bağlıdır” dedi.