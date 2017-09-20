  • BIST 104.935
  • Altın 146,948
  • Dolar 3,4824
  • Euro 4,1785
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 28 °C

Sincan Belediyesi Gaziler Gününde ilçede yaşayan kahramanlarımıza özel bir program düzenledi

»
Sincan Belediyesi Gaziler Gününde ilçede yaşayan kahramanlarımıza özel bir program düzenledi
Vatanın sarsılmaz bütünlüğü için canını siper eden kahraman gaziler ile bir araya gelen Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Siz bizim baş tacımızsınız” dedi.

Sincan Belediyesi bu topraklar için korkusuzca mücadele eden gazilerimizi unutmuyor.  Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda ilçede yaşayan tüm gaziler ve aileleri bir araya geldi. Sincan Kültür Evinde düzenlenen programa ev sahipliği yapan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna konuklarını kapıda karşılayarak hepsiyle yakından ilgilendi. Duygusal dakikaların yaşandığı programda gaziler ve gazi yakınları sıcak bir ortamda büyük bir aile tablosu oluştururken şehitler de rahmet ve minnetle anıldı.

Programa; Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Solmaz, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 1 No’lu Şube Başkanı Aydoğdu Yaşar, Gaziler Vakfı Sincan ve Etimesgut Temsilcisi Alparslan Höyük ve Sincan Belediye meclis üyeleri de katıldı.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna yaptığı konuşmada “Şu an ülkemizin içinde bulunduğu durum hepimizin malumudur. Yedi düvelle karşı savaş içindeyiz. Hem içerden hem de dışardan gelen düşmanlarla ciddi bir mücadele halindeyiz.  Haçlı ordularına karşı savaşabilmemiz için sürekli birlik ve beraberlik içinde olmalıyız” dedi.

Gazilik ünvanının herkese nasip olmayacağını ifade eden Başkan Tuna “Gazilik, vatanseverliğin, kahramanlığın, fedakârlığın yaşayan destanıdır. Gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır. Bizler siz korkusuz kahramanlarımıza gıpta ile bakıyoruz. Allah hepinizde razı olsun. Sizlerin muhteşem cesareti sayesinde biz bugün buradayız” diye konuştu.

“ÖLÜRSEK ŞEHİT KALIRSAK GAZİ”

Programda konuşan Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük de gazilik mertebesinin öneminden bahsetti. Küçük “Geçmişten günümüze birçok millet meydanlarda savaşmıştır. Bu mücadelelerin çoğu ise mal ve mülk arzusuyla yapılan savaşlardı. Ancak Aziz Türk Milleti manevi duygularıyla cenk etmiştir. Bunun nedeni de İslam dininde gaza anlayışı olmasıdır. ‘Ölürsek şehit kalırsak gazi oluruz’ diyerek çıkılan yolda sizler gazilik mertebesine ulaştınız. Allah hepinizden razı olsun. Bizler sizin sayenizde varız” diye açıklamalarda bulundu.

Zaman zaman duygusal ama gururlu bir tablo çizen gaziler Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya kendilerini her daim yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sincan’ı sağlıklı ve huzurlu bir geleceğe emin adımlarla ulaştıran Sincan Belediyesi, ilçenin güvenliğine de büyük önem veriyor03 Eylül 2017 Pazar 11:16
  • Halkın koşu yolu ve halı saha isteği üzerine belediye ekipleri, 4 halı saha ve 5 koşu yolunu daha Sincan’a kazandırıyor30 Ağustos 2017 Çarşamba 11:23
  • Sincan Spor Kompleksi'nin ismini vatandaşlar belirleyecek29 Ağustos 2017 Salı 10:08
  • Sincan Belediyesi her geçen gün farklı bir sosyal projeyle ilçe sakinlerinin hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor28 Ağustos 2017 Pazartesi 10:10
  • Devletin zirvesi bir haftada Sincan’a akın etti25 Ağustos 2017 Cuma 11:50
  • ​Sincanlıların yoğun ilgi gösterdiği Sincan Belediyesi Mahalle Şenlikleri sona erdi24 Ağustos 2017 Perşembe 10:49
  • Sincan Belediyesi’nin ücretsiz internet ağı “SINCAN_BEL” ile Sincanlılar parklarda internete girmenin keyfini yaşıyor18 Ağustos 2017 Cuma 10:05
  • Türkiye’ye gelen 45 öğrenci, Sincan’daki hizmetleri inceledi16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:27
  • AK Parti’nin 16. kuruluş yıldönümü Sincan Harikalar Diyar’ında kutlanacak13 Ağustos 2017 Pazar 13:23
  • Sincan Belediyesi “Sincan Kurban” mobil uygulamasıyla Türkiye’de bir ilke daha imza atıyor11 Ağustos 2017 Cuma 11:14
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim