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Sincan Belediyesi gönüllere “Gönül Sohbetleri” isimli program ile girecek

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Sincan Belediyesi gönüllere “Gönül Sohbetleri” isimli program ile girecek
Belirli periyodlarla düzenlenecek Gönül sohbetlerinin ilk konukları ise Serdar Tuncer ve Yusuf Kaplan olacak. İkili Sincanlılara edebiyat, şiir ve tarihin kapılarını aralayacak.

Sincan Belediyesi kültür sanat alanında birçok değerli ismi “Gönül Sohbetleri” isimli programla Sincan’da ağırlayacak. Her ay çeşitli kültürel etkinlikleri halkın beğenisine sunan belediye bu defa Gönül Sohbetleri aracılığıyla vatandaşla buluşacak. Programının ilk konukları ise Şair ve TV Programcısı Serdar Tuncer ile Yazar Yusuf Kaplan.

 

Serdar Tuncer edebiyat ve şiirle Yusuf Kaplan ise tarih bilgisiyle Sincanlılara unutulmaz anlar yaşatacak. Gönül Sohbetlerinin şubat ayındaki konusu “Dava ve Medeniyet”. 16 Şubat Perşembe saat 14.00’ de Sincan Çok Katlı Otopark Konferans Salonu’nda düzenlenecek programda; fikir, sanat ve kültürün geçmişten günümüze izleri konuşulacak.

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