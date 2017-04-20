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Sincan Belediyesi Gönüllerin Sultanı Kutlu Nebinin doğum gününe özel program düzenledi

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Sincan Belediyesi Gönüllerin Sultanı Kutlu Nebinin doğum gününe özel program düzenledi
Salavat ve duaların bir an bile eksik olmadığı programda Sincanlıların Peygamber aşkı Sincan Kapalı Spor Salonunu doldurdu. Vatandaşlar Necmettin Nursaçan ve Serdar Tuncer’in sohbetiyle manevi iklimi en derinden soludular.

Peygamber efendimizin dünyaya teşrif ederek yeryüzünü şereflendirdiği o kutlu gün Sincan’da muhteşem bir programla kutlandı. Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen programa; Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ak Parti Ankara Milletvekilleri Yalçın Akdoğan, Ahmet Gündoğdu, Vedat Bilgin, Sincan Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Omaç ve binlerce Peygamber sevdalısı katıldı.

 

Sincan Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen programda Sincan Belediyesi,   binlerce Sincanlıyı güllerle kapıda karşıladı.  Rahmete duaların aktığı program dosta güven, düşmana korku salan mehteran gösterisiyle başladı. Ardından Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen “En Güzel Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışması” nda birinci olan Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Can Parlak’ın Kur’an tilavetiyle devam etti.

 

UNUTULMAZ ANLAR YAŞANDI

 

Salavat ve duaların yankılandığı etkinliğin sunuculuğunu Gökhan Kahraman üstlendi. Necmettin Nursaçan sözlerin en güzeli olan Kur’an-ı Kerim’den örneklerle Peygamber Efendimizin hayatını anlattı.  Güzel ahlakın öneminden bahseden Nursaçan ahlakın temelinde olan sevgi ve saygıdan da bahsederek Sincanlılara altın değerinde öğütler verdi.

 

UMUDUN KANATLARI MEST ETTİ

 

Sincanlıların gönlünde ayrı bir yeri olan Serdar Tuncer ise şiirleriyle gönüllerin bam teline dokundu. Programda Peygamber aşkı kum sanatıyla da pekişti. Ramazan Yumrutepe’nin sıra dışı kum gösterisiyle akıllara kazınacak anlar yaşandı. Programa damga vuran etkinlik ise Sincan Belediyesi “Umudun Kanatları” isimli engelli sema ekibinden geldi. Sema gösterisiyle mest olan Sincanlılar Umudun Kanatları ekibini dakikalarca alkışladı.

 

ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

 

Geçtiğimiz günlerde Sincan Belediyesi tarafından ortaokul ve liseler arasında düzenlenen “ En Güzel Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışması”nda dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler ödüllerini Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ve Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç’ın elinden aldı.

 

AHLAK REHBER OLMALI

 

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in akıl, bilim ve ahlaka çok büyük değer verdiğinin altını çizen Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinde de bu yüce değerleri topluma yansıtmayı amaçladıklarını ifade etti. Başkan Tuna “Peygamberimizi anarken, O’na olan sevgimizi ve hürmetimizi gösterirken hayatımızda da akıl, bilim ve gül kokulu Nebi’nin ahlakı rehberimiz olmalıdır. Bizler bu programlar aracılığıyla vatandaşımıza Peygamber Efendimizi anlatmaya çalışıyoruz.  Cenab-ı Allah, inşallah Peygamberimizin yüzü suyu hürmetine, samimi Müslümanların yüzü suyu hürmetine kurtuluşumuzun önünü açar” diye konuştu.

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